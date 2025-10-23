老饕放心！萬巒豬腳老店照常賣　業者拍胸脯：庫存可撐45天

▲萬巒知名豬腳照常營運，暫未受非洲豬瘟影響。（圖／記者陳崑福攝）

記者陳崑福、葉品辰／屏東報導

台中市梧棲區一處私人養豬場爆出疑似非洲豬瘟病例，農業部昨（22）日緊急宣布，自中午12時起，全國豬隻全面禁止使用廚餘養豬，並禁運、禁宰5天，不少仰賴溫體豬的餐飲業者首當其衝，已有肉圓店及滷肉飯小吃宣布暫營業，至於屏東萬巒豬腳部分，知名豬腳業「海鴻豬腳」、「林家豬腳」都表示，冷凍庫存可支撐30至45天，目前營運一切正常。

根據市府調查，這場疫情早有跡象，養豬場在10月10日就陸續出現豬隻死亡，但動保處人員於14日前往訪視時，未見流鼻血、耳瘀、血痢等典型非洲豬瘟徵兆，因此未採樣送驗。直到20日再度接獲通報，已有117頭豬異常死亡，才緊急採樣送驗，21日下午6點半確認疑似感染，才急忙撲殺豬隻、進行消毒，並宣布「禁運、禁宰」5天。

▲動保處針對爆發非洲豬瘟的私人養豬場進行消毒 。（圖／記者許權毅攝）

禁宰令一出，市場豬肉供應瞬間吃緊，多間知名滷肉飯名店，包括台北的黃記魯肉飯、高雄南豐魯肉飯，以及雙月食品社等，紛紛宣布暫停販售滷肉飯。不過，屏東萬巒知名豬腳業者「海鴻豬腳」、「林家豬腳」則表示，由於設有冷凍加工廠，基本庫存量可支撐30至45天，雖有部分民眾打電話詢問，也未受太大影響，目前供應穩定、照常營業，請民眾放心。