台北雨彈狂炸仍正常上班　王世堅曝蔣萬安考量：有一點政治判斷

記者杜冠霖／台北報導

受「風神颱風」外圍環流及東北季風共伴影響，台灣自20日開始下起驚人雨勢，雙北市區直到今日依舊大雨不斷。由於期盼的颱風假或是豪雨假沒放成，也讓台北市長蔣萬安臉書被灌爆。對此，「蔣師」民進黨立委王世堅今（22日）受訪時表示，說實在話，以風雨客觀調查出來的數字，是應該要放假啦，但現在連續假期特別多，這周又碰到補假，所以市府思考的時候就會有一點政治判斷，但希望就事論事，既然已經這麼規定，就不要怕企業界反彈，不過，既然蔣萬安市長已經做出決定，也可以向市民更妥善說明。

▲民進黨立委王世堅受訪。（圖／記者許靖騏攝）



根據中央氣象署今日清晨4時發布的最新24小時雨量預測，今日上午8時至明（23日）上午8時，全台有4個縣市累積雨量預估將達停班停課標準，分別為台北市、新北市、桃園市及宜蘭縣。

對於這兩天的風雨是否應該放颱風假？王世堅坦言，說實在話，以風雨客觀調查出來的數字，是應該要放假啦，但是猜想因為現在連續假期特別多，尤其這個禮拜又碰到補假，所以市府思考的時候就會有一點政治判斷，當然是好是壞，大家可能有不同的觀點，但希望還是要就事論事，不然就不要這麼規定。

王世堅認為，既然已經這麼規定，就不要怕所謂的企業界反彈、生產力是不是受阻、下降等等，他覺得不必考慮這個事情，該怎麼判斷就怎麼判斷，因為數字確實是達到了，也看到像陽明山的風雨，確實是很強，這都是事實。

王世堅提到，畢竟台北市是首都，所以蔣萬安市長當然必須有更高格局的看法，也希望他做出決定之後，是不是可以比較妥善一點，向全體市民更清楚說明，比方說他有其他的看法，認為可能是分不同地區、只是山上風雨強、市區內比較沒有，這些應該可以講得更清楚一點。