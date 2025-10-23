　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

非洲豬瘟警戒！他曝「1管道恐怖破口」無人管　網憂心：一堆人買

▲▼ ▲台中梧棲爆發非洲豬瘟，動保處消毒 。（圖／記者許權毅攝）

▲動保處針對爆發非洲豬瘟的私人養豬場進行消毒。（圖／記者許權毅攝）

網搜小組／劉維榛報導

台中養豬場發生疑似非洲豬瘟案例，而一名網友直呼，地方社團「我是XX人」團媽竟販售中國食品與藥品，明顯違法卻「根本無人管」，通報議員也無下文。他怒批地方團購早成中國貨集散地，品質低劣、包裝簡體字亂象多。文章一出，網友嘆「85%都是中國製」，也有人無奈稱長輩天天團購中國食品。

一名網友在Threads表示，其實有個地方也是潛藏的大破口，就是「地方社團團購」，他曾在地方社團「我是XX人」的團媽販售違法物品，像是中國食品、醫療器材與藥品等，「根本無人在管。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO說，他曾向地方議員反映，「結果只是換來已通報衛生局，就沒下文...那些東西很明顯就是中國爛東西來傾銷洗產地啊！」

底下網友紛紛熱議，「前幾天才看到我家人拿新疆核桃回來，直接丟掉，還有某網購也是亂源，刻意寫台灣出貨，一看全是中國運來的」、「真的，地方社團開的團購，85%是中國製造，而且品質很爛，寧願買貴的台灣製造」、「團購的東西很多吃的都很恐怖，包裝上簡體字，有的冷凍食品標示也很奇怪，都不知道從哪個小工廠來的，為什麼那麼多人會買」、「終於有人發現了，一堆大陸製的便宜垃圾不堪用的很多，成本很低，好購入，團購只是好聽。以前的年代聽到團購真的是有品質，但後來原來團購真的很一般，早已經不跟風」、「媽媽住台東，每次看她團購群組+1+1，用的東西就算了，食品類也一堆中國製，勸她別買...她又說東部買東西不方便，真的無奈」。

▲馬祖小三通旅客夾帶火腿腸，當場裁罰20萬元。（圖／記者林名揚翻攝）

▲日前馬祖小三通旅客夾帶火腿腸，當場裁罰20萬元。（圖／記者林名揚翻攝）

食藥署副署長王德原指出，國內屠宰場均設有駐場獸醫師於屠宰前後逐隻檢查，肉品出場前均經屠宰檢驗合格，會嚴格把關食品衛生與市場流通安全，因為東南亞、中國大陸是疫區，所以會著重在偏好賣這兩處地區食品的業者加強查緝食品來源，但仍要提醒民眾不要食用來路不明的肉品，只要購買來源清楚、符合規定的市售豬肉。

若食品業者刻意使用病、斃死豬肉，該等肉品本質上「即屬變質物品」，不得供為食品原料使用，故如以該等物品作為食品原料，屬於食安法第15條第1項第1款所稱之「變質」或腐敗者，得依同法第44條，處新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰；情節重大者，並得命其歇業、停業一定期間、廢止其公司、商業、工廠之全部或部分登記事項，或食品業者之登錄；經廢止登錄者，一年內不得再申請重新登錄。

廚餘是否為病毒來源？台中農業局長指出，非洲豬瘟病毒在攝氏37度可以存活好幾個禮拜，在冷藏、冷凍甚至能存活半年以上「非常頑強」；非洲豬瘟染病因素、傳播媒介種類很多，由於後續2項檢驗程序時間較長，最終結果仍待中央確認，待疫調結果出爐前，最好不要揣測病毒來源。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
491 2 1504 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
多人吃完「知名壽喜燒」上吐下瀉、發燒送急診！　
新台幣紙鈔大改版！5面額新設計「不放政治人物」納參考
閃兵重挫形象？PTT搖頭「躲一下就好」　3男星悄復出
快訊／台中衛生局曝28豬隻「流向3縣市」：共3425kg
豬瘟延燒「2檔股票漲了」　專家點名大讚：5年從70到140
司機學生互毆經過還原！疑逃票爆衝突　雙方互告傷害
桃園客運司機「暴摔學生滿臉血」！交通局將裁罰

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

沒出國！「她曝成人的連假行程」真的爽　一票人懂：不想出門

她以名偵探柯南發想課程　率團隊驗出寶林茶室毒物

犯罪現場追真相！　透過螢幕也能靠指紋鑑識抓到嫌犯

非洲豬瘟「冷凍能撐1000天」酸鹼都不怕！　他揭台灣失守代價

船舶智慧檢查系統11/1上線　AI助攻船體檢查

搶！新聞雲14周年慶　超過1500份購物金連假限時快閃

老饕放心！萬巒豬腳老店照常賣　業者拍胸脯：庫存可撐45天

非洲豬瘟若全面爆發「經濟損失2千億」　陳駿季：強力管控廚餘

光復節連假濕涼「3地雨繼續下」　周日再一波東北季風

鄉下買成藥「8顆170元」喊貴！藥師嘆：利潤只有10元

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

坤達上銬拘提

坤達抵達機場

《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得

坤達認罪了！　以20萬至30萬代價「偽造高血壓」閃兵

坤達「上銬包手」抵分局　涉造假病例閃兵拘提

台中驚爆非洲豬瘟！市府昨晚下令全面撲殺　盧秀燕說話了

非洲豬瘟入侵台灣！　全國豬隻禁宰禁運5天

臺灣搶當「亞洲那斯達克」 亞洲創新籌資平臺正式啟航

沒出國！「她曝成人的連假行程」真的爽　一票人懂：不想出門

她以名偵探柯南發想課程　率團隊驗出寶林茶室毒物

犯罪現場追真相！　透過螢幕也能靠指紋鑑識抓到嫌犯

非洲豬瘟「冷凍能撐1000天」酸鹼都不怕！　他揭台灣失守代價

船舶智慧檢查系統11/1上線　AI助攻船體檢查

搶！新聞雲14周年慶　超過1500份購物金連假限時快閃

老饕放心！萬巒豬腳老店照常賣　業者拍胸脯：庫存可撐45天

非洲豬瘟若全面爆發「經濟損失2千億」　陳駿季：強力管控廚餘

光復節連假濕涼「3地雨繼續下」　周日再一波東北季風

鄉下買成藥「8顆170元」喊貴！藥師嘆：利潤只有10元

台積電不是「一個人的武林」　老謝點供應鏈7台廠跟進壯大

鄭麗文遭疑「親中」色彩濃　牛煦庭：選後觀其行給新主席時間證明

從輝達到微軟　他靠Earnings Call和2指標神抓買點

沒出國！「她曝成人的連假行程」真的爽　一票人懂：不想出門

選對賽道輕鬆年賺25％！　史丹佛博士揭選股密碼

她以名偵探柯南發想課程　率團隊驗出寶林茶室毒物

多人吃完「知名壽喜燒」上吐下瀉、發燒急診　北市衛生局將稽查

央行總裁楊金龍：外匯存底足夠多　會考慮增持黃金

日男告別「御宅族」喊變化很大：變瘦省錢...每天都很無聊

高速公路驚見「動物園雄獅逃出貨車」　路上閒晃後方駕駛嚇

小煜「不知小杰閃兵」　棒棒堂團體規劃暫停：滿遺憾

生活熱門新聞

非洲豬瘟可怕在哪？「9大QA」一次看懂

新北帥檢拘提坤達爆紅！本人14字回應了

連假明登場！　「雨最大」地區曝

全國禁用餵豬　環境部：廚餘不再進豬場

「台灣旁邊低壓」成颱機率曝　6縣市豪大雨特報

豪大雨再2天！還有一波有感變冷

非洲豬瘟警戒！他曝「1管道恐怖破口」無人管

28頭「疫豬」流入大安肉品市場　市府急查流向

1大咖男星曾服役「涼山特勤隊」　全場跪了

非洲豬瘟「會毀掉養豬產業」　醫曝恐怖途徑：只靠政府不夠

快訊／豬隻禁宰禁運「可能延長為15天」！農業部：要觀察潛伏期

閃兵案連環爆「其實是王大陸耍笨」　她笑曝始末

豬瘟來源？核酸序列與越南重組病毒株相似

爽用到明年！LINE「5款免費貼圖」啾波麻糬、胖古人

更多熱門

相關新聞

必比登「黃記魯肉飯」宣布店休

必比登「黃記魯肉飯」宣布店休

台灣爆發非洲豬瘟疫情，昨日起全國豬隻禁止運輸及屠宰5天，影響不少餐飲業，目前已有小吃業者宣布店休，包括台北市的黃記魯肉飯、高雄南豐魯肉飯，雙月食品社則是停賣滷肉飯。

台中動保處「訪視豬場未採樣」挨批　農業部：依法飼主不得拒絕

台中動保處「訪視豬場未採樣」挨批　農業部：依法飼主不得拒絕

非洲豬瘟「會毀掉養豬產業」　醫曝恐怖途徑：只靠政府不夠

非洲豬瘟「會毀掉養豬產業」　醫曝恐怖途徑：只靠政府不夠

快訊／豬隻禁宰禁運「可能延長為15天」！農業部：要觀察潛伏期

快訊／豬隻禁宰禁運「可能延長為15天」！農業部：要觀察潛伏期

28頭「疫豬」流入大安肉品市場　市府急查流向

28頭「疫豬」流入大安肉品市場　市府急查流向

關鍵字：

非洲豬瘟團購地方社團團媽長輩中國製造食品

讀者迴響

熱門新聞

桃客司機爆打學生　血流滿面倒地慘況曝

最辣菇農掀衣抽出內在美　粉絲暴動

爆一夜情排球男神　AV女神凌晨道歉了

日女台灣行全靠ChatGPT　一下機傻眼了

快訊／別再繳錢！4職業工會黑名單出爐　勞保局暫拒給付

黃仁勳沒回信　新壽讓北士科交涉過程曝

小S全家包場大安區餐廳！

周杰倫爆要提告魔術師好友！

新竹人妻約同事「明天打3砲」　綠帽夫怒告求償

非洲豬瘟可怕在哪？「9大QA」一次看懂

新北帥檢拘提坤達爆紅！本人14字回應了

快訊／國1今早事故　成立緊急應變小組

非洲豬瘟哪來？養豬場餵小吃店廚餘

慈父豪雨接送女兒上學　返程突病發車內身亡

3戰爆發躲哪？　這8國最安全

更多

最夯影音

更多
陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」
曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

坤達上銬拘提

坤達上銬拘提

坤達抵達機場

坤達抵達機場

《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得

《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面