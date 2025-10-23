非洲豬瘟警戒！他曝「1管道恐怖破口」無人管　網憂心：一堆人買

▲動保處針對爆發非洲豬瘟的私人養豬場進行消毒。（圖／記者許權毅攝）

網搜小組／劉維榛報導

台中養豬場發生疑似非洲豬瘟案例，而一名網友直呼，地方社團「我是XX人」團媽竟販售中國食品與藥品，明顯違法卻「根本無人管」，通報議員也無下文。他怒批地方團購早成中國貨集散地，品質低劣、包裝簡體字亂象多。文章一出，網友嘆「85%都是中國製」，也有人無奈稱長輩天天團購中國食品。

一名網友在Threads表示，其實有個地方也是潛藏的大破口，就是「地方社團團購」，他曾在地方社團「我是XX人」的團媽販售違法物品，像是中國食品、醫療器材與藥品等，「根本無人在管。」

原PO說，他曾向地方議員反映，「結果只是換來已通報衛生局，就沒下文...那些東西很明顯就是中國爛東西來傾銷洗產地啊！」

底下網友紛紛熱議，「前幾天才看到我家人拿新疆核桃回來，直接丟掉，還有某網購也是亂源，刻意寫台灣出貨，一看全是中國運來的」、「真的，地方社團開的團購，85%是中國製造，而且品質很爛，寧願買貴的台灣製造」、「團購的東西很多吃的都很恐怖，包裝上簡體字，有的冷凍食品標示也很奇怪，都不知道從哪個小工廠來的，為什麼那麼多人會買」、「終於有人發現了，一堆大陸製的便宜垃圾不堪用的很多，成本很低，好購入，團購只是好聽。以前的年代聽到團購真的是有品質，但後來原來團購真的很一般，早已經不跟風」、「媽媽住台東，每次看她團購群組+1+1，用的東西就算了，食品類也一堆中國製，勸她別買...她又說東部買東西不方便，真的無奈」。

▲日前馬祖小三通旅客夾帶火腿腸，當場裁罰20萬元。（圖／記者林名揚翻攝）



食藥署副署長王德原指出，國內屠宰場均設有駐場獸醫師於屠宰前後逐隻檢查，肉品出場前均經屠宰檢驗合格，會嚴格把關食品衛生與市場流通安全，因為東南亞、中國大陸是疫區，所以會著重在偏好賣這兩處地區食品的業者加強查緝食品來源，但仍要提醒民眾不要食用來路不明的肉品，只要購買來源清楚、符合規定的市售豬肉。

若食品業者刻意使用病、斃死豬肉，該等肉品本質上「即屬變質物品」，不得供為食品原料使用，故如以該等物品作為食品原料，屬於食安法第15條第1項第1款所稱之「變質」或腐敗者，得依同法第44條，處新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰；情節重大者，並得命其歇業、停業一定期間、廢止其公司、商業、工廠之全部或部分登記事項，或食品業者之登錄；經廢止登錄者，一年內不得再申請重新登錄。

廚餘是否為病毒來源？台中農業局長指出，非洲豬瘟病毒在攝氏37度可以存活好幾個禮拜，在冷藏、冷凍甚至能存活半年以上「非常頑強」；非洲豬瘟染病因素、傳播媒介種類很多，由於後續2項檢驗程序時間較長，最終結果仍待中央確認，待疫調結果出爐前，最好不要揣測病毒來源。