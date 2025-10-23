非洲豬瘟「會毀掉養豬產業鏈」　醫曝恐怖途徑：只靠政府不夠

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

記者周亭瑋／綜合報導

台中養豬場發生疑似非洲豬瘟案例，農業部決議全國禁運禁宰5天，並全面禁止使用廚餘。兒科醫師蘇怡寧昨晚發文科普，強調非洲豬瘟不會感染人，不過一旦擴散，可能讓整個養豬產業陷入災難。

蘇怡寧提到，非洲豬瘟（ASF）是由非洲豬瘟病毒（ASFV）引起的，屬於Asfarviridae科的DNA病毒，只會感染家豬與野豬，沒有任何證據顯示能感染人類或其他動物。世界衛生組織也多次強調，這不是人畜共通傳染病。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「它不會傷人，卻會傷生活。」蘇怡寧直言，非洲豬瘟的可怕不在於致病，而在於經濟與社會的連鎖效應，一旦爆發，豬隻得撲殺、肉價上漲、農民心碎、民眾恐慌，餐桌上的滷肉飯都可能變貴。

▲非洲豬瘟延燒。（示意圖／CFP）

他提醒，台灣已有疑似感染豬場被通報，「非洲豬瘟不再遙遠，它已經在我們的土地上出現。」目前最關鍵的，是阻絕疫情擴散，包括設立防疫區、管制豬隻移動、全面消毒、禁止廚餘餵豬與加強邊境檢查，「一場與時間賽跑的防疫戰已經展開。」

蘇怡寧也強調，防疫不能只靠政府，民眾也必須共同守護，不要攜帶肉品入境、不要購買來路不明的肉製品、不要以廚餘餵豬，更不要因為「人不會得」就掉以輕心。病毒可能搭便車，藏在行李、輪胎、鞋底或餐桌殘渣中，只要有機會進入豬場，就可能造成毀滅性後果。

最後，他呼籲全民，一起幫台灣守住這一關，「我們要守住的不只是豬，而是農民的生活、餐桌的穩定、還有社會的安定。」

►非洲豬瘟延燒「這2檔股票漲了」 專家點名大讚它：5年從70到140