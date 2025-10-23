　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

非洲豬瘟「會毀掉養豬產業鏈」　醫曝恐怖途徑：只靠政府不夠

▲▼市場，採買，肉，豬肉，肉攤。（圖／記者周宸亘攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

記者周亭瑋／綜合報導

台中養豬場發生疑似非洲豬瘟案例，農業部決議全國禁運禁宰5天，並全面禁止使用廚餘。兒科醫師蘇怡寧昨晚發文科普，強調非洲豬瘟不會感染人，不過一旦擴散，可能讓整個養豬產業陷入災難。

蘇怡寧提到，非洲豬瘟（ASF）是由非洲豬瘟病毒（ASFV）引起的，屬於Asfarviridae科的DNA病毒，只會感染家豬與野豬，沒有任何證據顯示能感染人類或其他動物。世界衛生組織也多次強調，這不是人畜共通傳染病。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「它不會傷人，卻會傷生活。」蘇怡寧直言，非洲豬瘟的可怕不在於致病，而在於經濟與社會的連鎖效應，一旦爆發，豬隻得撲殺、肉價上漲、農民心碎、民眾恐慌，餐桌上的滷肉飯都可能變貴。

▲非洲豬瘟。（圖／CFP）

▲非洲豬瘟延燒。（示意圖／CFP）

他提醒，台灣已有疑似感染豬場被通報，「非洲豬瘟不再遙遠，它已經在我們的土地上出現。」目前最關鍵的，是阻絕疫情擴散，包括設立防疫區、管制豬隻移動、全面消毒、禁止廚餘餵豬與加強邊境檢查，「一場與時間賽跑的防疫戰已經展開。」

蘇怡寧也強調，防疫不能只靠政府，民眾也必須共同守護，不要攜帶肉品入境、不要購買來路不明的肉製品、不要以廚餘餵豬，更不要因為「人不會得」就掉以輕心。病毒可能搭便車，藏在行李、輪胎、鞋底或餐桌殘渣中，只要有機會進入豬場，就可能造成毀滅性後果。

最後，他呼籲全民，一起幫台灣守住這一關，「我們要守住的不只是豬，而是農民的生活、餐桌的穩定、還有社會的安定。」

►非洲豬瘟延燒「這2檔股票漲了」　專家點名大讚它：5年從70到140

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
491 2 1504 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
多人吃完「知名壽喜燒」上吐下瀉、發燒送急診！　
新台幣紙鈔大改版！5面額新設計「不放政治人物」納參考
閃兵重挫形象？PTT搖頭「躲一下就好」　3男星悄復出
快訊／台中衛生局曝28豬隻「流向3縣市」：共3425kg
豬瘟延燒「2檔股票漲了」　專家點名大讚：5年從70到140
司機學生互毆經過還原！疑逃票爆衝突　雙方互告傷害
桃園客運司機「暴摔學生滿臉血」！交通局將裁罰

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

沒出國！「她曝成人的連假行程」真的爽　一票人懂：不想出門

她以名偵探柯南發想課程　率團隊驗出寶林茶室毒物

犯罪現場追真相！　透過螢幕也能靠指紋鑑識抓到嫌犯

非洲豬瘟「冷凍能撐1000天」酸鹼都不怕！　他揭台灣失守代價

船舶智慧檢查系統11/1上線　AI助攻船體檢查

搶！新聞雲14周年慶　超過1500份購物金連假限時快閃

老饕放心！萬巒豬腳老店照常賣　業者拍胸脯：庫存可撐45天

非洲豬瘟若全面爆發「經濟損失2千億」　陳駿季：強力管控廚餘

光復節連假濕涼「3地雨繼續下」　周日再一波東北季風

鄉下買成藥「8顆170元」喊貴！藥師嘆：利潤只有10元

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

坤達上銬拘提

坤達抵達機場

《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得

坤達認罪了！　以20萬至30萬代價「偽造高血壓」閃兵

坤達「上銬包手」抵分局　涉造假病例閃兵拘提

台中驚爆非洲豬瘟！市府昨晚下令全面撲殺　盧秀燕說話了

非洲豬瘟入侵台灣！　全國豬隻禁宰禁運5天

臺灣搶當「亞洲那斯達克」 亞洲創新籌資平臺正式啟航

沒出國！「她曝成人的連假行程」真的爽　一票人懂：不想出門

她以名偵探柯南發想課程　率團隊驗出寶林茶室毒物

犯罪現場追真相！　透過螢幕也能靠指紋鑑識抓到嫌犯

非洲豬瘟「冷凍能撐1000天」酸鹼都不怕！　他揭台灣失守代價

船舶智慧檢查系統11/1上線　AI助攻船體檢查

搶！新聞雲14周年慶　超過1500份購物金連假限時快閃

老饕放心！萬巒豬腳老店照常賣　業者拍胸脯：庫存可撐45天

非洲豬瘟若全面爆發「經濟損失2千億」　陳駿季：強力管控廚餘

光復節連假濕涼「3地雨繼續下」　周日再一波東北季風

鄉下買成藥「8顆170元」喊貴！藥師嘆：利潤只有10元

鄭麗文遭疑「親中」色彩濃　牛煦庭：選後觀其行給新主席時間證明

從輝達到微軟　他靠Earnings Call和2指標神抓買點

沒出國！「她曝成人的連假行程」真的爽　一票人懂：不想出門

選對賽道輕鬆年賺25％！　史丹佛博士揭選股密碼

她以名偵探柯南發想課程　率團隊驗出寶林茶室毒物

多人吃完「知名壽喜燒」上吐下瀉、發燒急診　北市衛生局將稽查

央行總裁楊金龍：外匯存底足夠多　會考慮增持黃金

日男告別「御宅族」喊變化很大：變瘦省錢...每天都很無聊

高速公路驚見「動物園雄獅逃出貨車」　路上閒晃後方駕駛嚇

勇士先發陣容還會有變動！開幕戰5人僅限「穆迪不在」

陳漢典「扁平足」沒當兵　10幾年前收政府通知「免役」

生活熱門新聞

非洲豬瘟可怕在哪？「9大QA」一次看懂

新北帥檢拘提坤達爆紅！本人14字回應了

連假明登場！　「雨最大」地區曝

全國禁用餵豬　環境部：廚餘不再進豬場

「台灣旁邊低壓」成颱機率曝　6縣市豪大雨特報

豪大雨再2天！還有一波有感變冷

非洲豬瘟警戒！他曝「1管道恐怖破口」無人管

28頭「疫豬」流入大安肉品市場　市府急查流向

1大咖男星曾服役「涼山特勤隊」　全場跪了

非洲豬瘟「會毀掉養豬產業」　醫曝恐怖途徑：只靠政府不夠

快訊／豬隻禁宰禁運「可能延長為15天」！農業部：要觀察潛伏期

閃兵案連環爆「其實是王大陸耍笨」　她笑曝始末

豬瘟來源？核酸序列與越南重組病毒株相似

爽用到明年！LINE「5款免費貼圖」啾波麻糬、胖古人

更多熱門

相關新聞

豬盧此lag？台中爆非洲豬瘟　鍾佳濱：制度不變、可清楚判斷問題

豬盧此lag？台中爆非洲豬瘟　鍾佳濱：制度不變、可清楚判斷問題

台中市梧棲一處養豬場傳出非洲豬瘟案例，且本月10日就開始有豬隻死亡，但中市府卻到20日才送檢，而台中市長盧秀燕昨面對記者關心疫情，盧秀燕回應，「剛剛的記者會已有說明，請大家多報導購物節，一起拚經濟」，引發外界熱議。民進黨團幹事長鍾佳濱昨在臉書酸，「豬盧此lag，但中央會全力協助」。鍾佳濱今（23日）表示，台灣政策7年來始終不變，也成功讓台灣脫離疫區，現在到底是政策問題還是沒有落實執行的問題？「我想大家很清楚可以判斷」。

防堵非洲豬瘟　屏東全面稽查廚餘養豬場

防堵非洲豬瘟　屏東全面稽查廚餘養豬場

非洲豬瘟延燒「這2檔股票漲了」　專家點名大讚它！

非洲豬瘟延燒「這2檔股票漲了」　專家點名大讚它！

非洲豬瘟警戒！他曝「1管道恐怖破口」無人管

非洲豬瘟警戒！他曝「1管道恐怖破口」無人管

必比登「黃記魯肉飯」宣布店休

必比登「黃記魯肉飯」宣布店休

關鍵字：

非洲豬瘟台中養豬場防疫戰疫情肉價

讀者迴響

熱門新聞

桃客司機爆打學生　血流滿面倒地慘況曝

最辣菇農掀衣抽出內在美　粉絲暴動

爆一夜情排球男神　AV女神凌晨道歉了

日女台灣行全靠ChatGPT　一下機傻眼了

快訊／別再繳錢！4職業工會黑名單出爐　勞保局暫拒給付

黃仁勳沒回信　新壽讓北士科交涉過程曝

小S全家包場大安區餐廳！

周杰倫爆要提告魔術師好友！

新竹人妻約同事「明天打3砲」　綠帽夫怒告求償

非洲豬瘟可怕在哪？「9大QA」一次看懂

新北帥檢拘提坤達爆紅！本人14字回應了

快訊／國1今早事故　成立緊急應變小組

非洲豬瘟哪來？養豬場餵小吃店廚餘

慈父豪雨接送女兒上學　返程突病發車內身亡

3戰爆發躲哪？　這8國最安全

更多

最夯影音

更多
陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」
曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

坤達上銬拘提

坤達上銬拘提

坤達抵達機場

坤達抵達機場

《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得

《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面