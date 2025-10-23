冷血男酒駕撞死人落跑「臉插玻璃」超商買東西　法官重判14年

▲楊男酒駕撞死人後肇事逃逸，還跑到超商買東西 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名楊姓男子在2023年間酒駕撞死人，不僅肇事逃逸，還一臉無所謂的跑到超商買東西結帳，直到臉上插著玻璃碎片，才被巡邏員警發現逮捕，橋頭地方法院審理後，認為楊男有公共危險罪前科，已非第一次酒駕肇事，不僅酒駕、超速還肇事逃逸，屬於累犯，因此依不能安全駕駛動力交通工具因而致人於死等罪，重判有期徒刑14年。

這起案件發生在2023年8月29日晚間22時55分許，巡警經過橋頭區白樹路與甲樹路口時，發現一名48歲蘇姓男子倒地，且所騎乘的機車遭受撞擊，現場卻沒見其他車輛，肇事者竟已落跑，因此先叫來救護車，將蘇男送醫搶救，但仍回天乏術。

當時警方研判肇事犯嫌尚未走遠，立即進行地毯式搜索，大約20分鐘後，員警在肇事地點300公尺外的五林路段上找到肇事的自小客車，並在附近的超商發現一男子正在結帳，發現該名男子臉上有玻璃殘跡並聞到酒味，立刻上前詢問他為何受傷？但對方不願意多說，因此判斷男子應該是肇事逃逸嫌犯，立即依準現行犯將其逮捕。離譜的是，楊男2018年時就曾因為酒駕被判刑2個月。

52歲楊男經實施酒測後，酒測值0.60毫克，全案依肇事逃逸、公共危險、過失致死等罪嫌，將楊男移送並建請地檢署聲押偵辦，但法官裁定以10萬元交保。

全案經橋頭地院國民法官審理後，法官認為楊男心存僥倖因而酒駕上路，發生車禍前因為紅燈右轉被警察追而加速逃逸，發生死亡車禍後還肇事逃逸，犯罪後雖認罪也去戒酒治療，但未獲被害人家屬原諒，因此依不能安全駕駛動力交通工具因而致人於死罪，處有期徒刑12年，駕駛動力交通工具發生交通事故致人於死而逃逸罪，累犯，處有期徒刑4年6月，應執行有期徒刑14年，可上訴。