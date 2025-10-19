　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

新北送貨員撞分隔島、變電箱翻車！認了喝2瓶啤酒...被上銬逮捕

記者陳以昇／新北報導

新北市中和區今（19）日下午發生酒駕自撞翻車事故。58歲的吳姓送貨員駕駛廂型車行經中正路時，因不勝酒力，先擦撞分隔島後，再猛烈撞上路旁變電箱及加壓馬達，導致整輛車當場翻覆。所幸吳男自行脫困僅受輕傷，但經警方酒測，酒測值達0.29mg/L，隨即被依公共危險罪嫌逮捕送辦。

▼吳姓男子酒後駕駛廂型車自撞後翻車。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼吳姓男子酒後駕駛箱型車自撞後翻車，警消到場時他受到擦挫傷自行爬出車外 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，住在三峽區的58歲吳姓男子，自稱凌晨與朋友聚餐時喝了約2瓶啤酒後返家，早上9時仍照常上工，駕駛廂型車外出送貨。沒想到今日下午2時許，車子行經中和區中正路往板橋方向時，吳男精神不濟，車輛先是擦撞台64高架道路下方的分隔島，隨後再猛烈撞上路邊的台電變電箱及加壓馬達，巨大的撞擊力導致整輛廂型車向右側翻覆，橫躺在路中央。

路過民眾見到翻覆的車輛，紛紛嚇得報警。警消趕抵現場時，吳男已自行爬出車外，僅有手腳輕微擦挫傷，並無生命危險，經救護人員簡單包紮後無需送醫。經酒測，吳男酒測值竟高達0.29mg/L，已明顯超標。警方當場對吳男上銬逮捕，並依公共危險罪移送新北地檢署偵辦。

這起事故也造成路旁的台電變電箱及加壓馬達嚴重毀損。警方已通知台電及養工處緊急派員修復。事故車輛則由拖吊車拖回交通分隊。警方呼籲，民眾飲酒後切勿駕車，以免釀成無法挽回的悲劇。

▲▼吳姓男子酒後駕駛箱型車自撞後翻車，警消到場時他受到擦挫傷自行爬出車外 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼吳姓男子酒後駕駛廂型車自撞後翻車，自行爬出車外 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼吳姓男子酒後駕駛箱型車自撞後翻車，警消到場時他受到擦挫傷自行爬出車外 。（圖／記者陳以昇翻攝）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

更多新聞
直擊／Lisa火辣戰袍登場！「完美比例太猛」5萬人看傻
直擊／BLACKPINK開演！Jennie「超殺馬尾」現身
快訊／兄弟得分了！許基宏長打追回一分
鄭家純曬和老公合照不藏了！　無奈認撞臉蔣萬安
不斷更新／兄弟連15局無得分史上最慘　桃猿6局1比0領先
「零粉感 = 零分感？」兄弟贊助商今急換廣告詞

從審判經驗到事前預防 ! 前高等法院法官鄭昱仁、前商業法院法官林玉蕙攜手　致力企業風險防護新模式

屏東婦郵局前暈倒　熱心民眾+內埔警聯手化解危機

快訊／台中小巷傳惡臭　男房客「失聯10天」陳屍屋內

從審判經驗到事前預防 ! 前高等法院法官鄭昱仁、前商業法院法官林玉蕙攜手　致力企業風險防護新模式

屏東婦郵局前暈倒　熱心民眾+內埔警聯手化解危機

快訊／台中小巷傳惡臭　男房客「失聯10天」陳屍屋內

失聯移工拒攔查騎車逃竄　躲草叢被警網包圍乖乖就逮

快訊／小三通10/20部分航班停航　旅客務必確認

金門酒駕累犯照樣喝！開BMW逆衝撞死幼兒園女主任　遭羈押禁見

太魯閣堰塞湖現況曝！水位距離壩頂約5公尺　恐短期內溢流潰決

中和送貨員酒駕自撞翻車

