社會 社會焦點 保障人權

台中女騎士違規左轉遭撞飛！空中翻一圈重摔機車起火　酒測超標

記者白珈陽／台中報導

台中市北屯區好市多商圈日前發生一起交通事故，呂姓女子於松竹路左轉時，與對向1輛直行車輛發生碰撞，呂女遭到撞飛，機車卡入轎車底起火燃燒，車禍後呂女一度意識模糊，全身多處擦挫傷，經送醫治療無生命危險，不過她酒測值超標，有酒駕行為，警方初判肇因是呂女酒駕且違規左轉，與對向搶黃燈車輛碰撞，全案警詢後將依公共危險罪嫌送辦，違規事項也將製單舉發。

▲▼ 。（圖／截取自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

▲呂女涉酒駕違規左轉，遭對向轎車撞擊。（圖／截取自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

根據Youtube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」上傳的車禍畫面顯示，呂女於須二段式左轉的路段，搶黃燈左轉，與對向車道1輛同樣搶黃燈的轎車相撞，呂女車輛被卡入轎車底，車體零件四散、坐墊噴飛數公尺外，隨後機車起火燃燒。

另一方向的監視器畫面指出，呂女遭撞後，人在空中翻轉一圈，重重摔落地面，疑似陷入昏迷，倒臥地上動也不動。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲呂女遭撞後，人在空中翻轉一圈，重重摔落地面，疑似陷入昏迷。（圖／民眾提供）

警方調查，本案發生在本月15日中午12時許，呂女（37歲）騎車沿松竹路由東往西行駛，路口左轉時，與對向直行的余姓男子（48歲）車輛發生碰撞，造成呂女全身多處擦挫傷，送往中國醫藥大學附設醫院治療。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲雙方於北屯好市多商圈發生車禍。（圖／民眾提供）

警方對雙方進行酒測，余男無酒精反應，呂女酒精濃度達每公升0.64毫克，已經超標，將依公共危險罪嫌送辦；另未遵守標線、標誌、號誌行駛部分，也將依道交條例製單舉發。

警方呼籲，駕駛人應遵守交通號誌及標線規定，切勿酒後駕車或闖燈搶行，以維護行車安全。

