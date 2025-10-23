溫體豬肉斷貨　必比登名店「黃記魯肉飯」宣布店休

▲黃記魯肉飯招牌滷肉飯。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌）

記者黃士原／台北報導

台灣爆發非洲豬瘟疫情，昨（22）日起全國豬隻禁止運輸及屠宰5天，影響不少餐飲業，目前已有小吃業者宣布店休，包括台北市的黃記魯肉飯、高雄南豐魯肉飯，雙月食品社則是停賣滷肉飯。

台中出現疑似非洲豬瘟病例，農業部宣布全國實施「禁宰禁運」5天，後續視情況延長。儘管大型連鎖餐飲業者紛紛應變，但一般小吃業者庫存量不足或需使用溫體豬直接受到衝擊，2024年入榜米其林必比登、位於台北晴光市場的黃記魯肉飯，今日一早也公告「因溫體豬肉市場暫時無法供應，暫時店休數天，待肉品恢復供應後開始正常營業」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲南豐魯肉飯。（圖／翻攝自臉書粉專／南豐魯肉飯）

除了黃記魯肉飯，高雄老店南豐魯肉飯自強夜市總店，昨日就在Google Maps上特別標註「配合政府防疫措施，10/24~10/29店休」，同時也在臉書粉專公告「全國禁止運送及屠宰豬隻5天。三民區建工店10/22起店休至10/27」。

此外，由於豬隻禁運禁宰政策導致市場豬肉供應不足，雙月食品社從今日起暫停販賣滷肉飯、月亮骨肉、豬耳朵及元氣瘦肉湯等招牌菜色。店家也推薦其他菜色，如富士吻仔山拌飯、蛤蜊燉雞腿湯以及愛恨椒芝麵，強調會繼續提供美味且安心的料理。