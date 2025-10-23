　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸女星鄧莎老公涉行賄千萬！節目陷停播危機　受賄者遭判刑10.5年

▲參與實境秀綜藝節目的路行與鄧莎。（圖／翻攝極目新聞）

▲參與實境秀綜藝節目的路行與鄧莎。（圖／翻攝極目新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸女星鄧莎的丈夫、創聯控股董事會主席路行，被揭涉入行賄案後辭去公司職務，兩人參與的戀愛實境節目《再見愛人5》也因此陷入停播危機。法院判決顯示，路行曾向某退休幹部行賄股票、現金與禮卡共價值逾千萬元人民幣，而受賄者已被判刑10年半。事件曝光後，路行與節目組尚未回應。

▲鄧莎在熱播劇《知否知否應是綠肥紅瘦》中的扮相。（圖／翻攝極目新聞）

▲鄧莎在熱播劇《知否知否應是綠肥紅瘦》中的扮相。（圖／翻攝極目新聞）

《極目新聞》報導，10月17日，創聯控股有限公司公告執行董事及董事會主席辭任。公告稱，路行因欲投入更多時間於其個人業務發展，已辭任創聯控股有限公司執行董事兼董事會主席，辭任自2025年10月17日起生效。而路行正是10月16日才開播的綜藝節目《再見愛人5》嘉賓之一、演員鄧莎的丈夫。

根據《中國裁判文書網》公開的刑事判決書，今（2025）年7月路行被指曾向一名退休幹部提供價值812.44萬元的公司股票3141萬股、現金160萬元及47萬元禮卡，行賄總額超過1000萬元。該退休幹部最終因受賄罪被判刑10年6個月。

創聯控股香港辦公室20日回應稱，關於案件對公司影響及路行持股處理方式，需待公司內部討論後才能答覆。

大陸女星鄧莎於2007年出道，曾演出《美人心計》、《知否知否應是綠肥紅瘦》、《神鵰俠侶》《傳家》等熱播戲劇，在大陸演藝圈也小有名聲。如今，鄧莎丈夫路行捲入行賄案風波，兩人參與的新節目亦受波及，引發娛樂圈與資本界輿論關注。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
491 2 1504 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
多人吃完「知名壽喜燒」上吐下瀉、發燒送急診！　
新台幣紙鈔大改版！5面額新設計「不放政治人物」納參考
閃兵重挫形象？PTT搖頭「躲一下就好」　3男星悄復出
快訊／台中衛生局曝28豬隻「流向3縣市」：共3425kg
豬瘟延燒「2檔股票漲了」　專家點名大讚：5年從70到140
司機學生互毆經過還原！疑逃票爆衝突　雙方互告傷害
桃園客運司機「暴摔學生滿臉血」！交通局將裁罰

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

呼籲台商把握「十五五」規劃　潘賢掌：每年增經濟總量比一個台灣多

SpaceX切斷緬電詐園區2500部「星鏈」設備　美國會啟動調查

陸女星鄧莎老公涉行賄千萬！節目陷停播危機　受賄者遭判刑10.5年

甘肅30年老公廁創意爆改咖啡店　官方認定違建貼封條禁營業

市場免費「洗金」塑形竟是詐術　女子用「王水」動手腳洗掉5克

中共四中全會今閉幕　「十五五」規劃願景、人事布局接班訊號成焦點

陸國台辦開FB帳號追蹤已破5000人　台人留言狂刷「于朦朧」

香港首例屈公病死亡患者　9天前從大陸回來

國台辦批「不認九二共識」製造障礙　陸委會：不願溝通才是障礙

陸將辦「台灣光復80周年大會」　陸委會：禁止公職人員參加

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

坤達上銬拘提

坤達抵達機場

《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得

坤達認罪了！　以20萬至30萬代價「偽造高血壓」閃兵

坤達「上銬包手」抵分局　涉造假病例閃兵拘提

台中驚爆非洲豬瘟！市府昨晚下令全面撲殺　盧秀燕說話了

非洲豬瘟入侵台灣！　全國豬隻禁宰禁運5天

臺灣搶當「亞洲那斯達克」 亞洲創新籌資平臺正式啟航

呼籲台商把握「十五五」規劃　潘賢掌：每年增經濟總量比一個台灣多

SpaceX切斷緬電詐園區2500部「星鏈」設備　美國會啟動調查

陸女星鄧莎老公涉行賄千萬！節目陷停播危機　受賄者遭判刑10.5年

甘肅30年老公廁創意爆改咖啡店　官方認定違建貼封條禁營業

市場免費「洗金」塑形竟是詐術　女子用「王水」動手腳洗掉5克

中共四中全會今閉幕　「十五五」規劃願景、人事布局接班訊號成焦點

陸國台辦開FB帳號追蹤已破5000人　台人留言狂刷「于朦朧」

香港首例屈公病死亡患者　9天前從大陸回來

國台辦批「不認九二共識」製造障礙　陸委會：不願溝通才是障礙

陸將辦「台灣光復80周年大會」　陸委會：禁止公職人員參加

台積電不是「一個人的武林」　老謝點供應鏈7台廠跟進壯大

鄭麗文遭疑「親中」色彩濃　牛煦庭：選後觀其行給新主席時間證明

從輝達到微軟　他靠Earnings Call和2指標神抓買點

沒出國！「她曝成人的連假行程」真的爽　一票人懂：不想出門

選對賽道輕鬆年賺25％！　史丹佛博士揭選股密碼

她以名偵探柯南發想課程　率團隊驗出寶林茶室毒物

多人吃完「知名壽喜燒」上吐下瀉、發燒急診　北市衛生局將稽查

央行總裁楊金龍：外匯存底足夠多　會考慮增持黃金

日男告別「御宅族」喊變化很大：變瘦省錢...每天都很無聊

高速公路驚見「動物園雄獅逃出貨車」　路上閒晃後方駕駛嚇

坤達道歉「讓大家失望了」 承諾全力面對、配合調查

大陸熱門新聞

國台辦FB破5000人　台人狂刷「于朦朧」

羅浮宮劫案才過幾天　陸二手平台竟出現「正品」拍賣

陸專家：黃金1年「漲幅超50%」非常不正常

中共四中全會今閉幕　「十五五」藍圖、人事佈局受矚目

國台辦進駐FB！　帳號內容「全寫繁體中文」

香港首例屈公病死亡患者　9天前從大陸回來

陸辦台灣光復大會　陸委會：公職人員禁參加

國台辦批「不認九二共識」製造障礙　陸委會：不溝通才是障礙

陸女星鄧莎老公涉行賄千萬！節目陷停播危機 受賄者遭判刑10.5年

金價創5年來最大跌幅！買家1hr虧超21萬元

市場免費「洗金」塑形竟是詐術 女子用「王水」動手腳洗掉5克

鄭麗文兩岸論述受矚　趙春山：別忘了賴清德還當權

甘肅30年老公廁創意爆改咖啡店 官方認定違建貼封條禁營業

海口沙灘出現2公里長「硬幣」帶 不要撿！陸專家警示：銀幣水母有毒

更多熱門

相關新聞

新北銀髮實境節目《高年級超進化》10/29開播

新北銀髮實境節目《高年級超進化》10/29開播

新北市率全國之先，為近80萬名銀髮族打造專屬實境節目！《高年級超進化》將於10月29日重陽節熱血首播，節目不僅邀來「董月花」擔綱主持，更集結王少偉、琳妲、梁赫群等跨世代明星，與新北長輩一同上山下海，挑戰擊劍、垂降、立槳等極限運動，徹底翻轉大眾對高齡的刻板印象，展現長者驚人的活力與肌力。

林志穎20歲「正紅時入伍2年」！PTT讚爆

林志穎20歲「正紅時入伍2年」！PTT讚爆

「威京小沈已給過」什麼意思　黃珊珊這麼答

「威京小沈已給過」什麼意思　黃珊珊這麼答

涉向綠能業者索賄！前嘉義義竹鄉公所課長今發監

涉向綠能業者索賄！前嘉義義竹鄉公所課長今發監

前竹田鄉長收賄操縱清潔隊甄選　屏檢貪污起訴

前竹田鄉長收賄操縱清潔隊甄選　屏檢貪污起訴

關鍵字：

鄧莎路行行賄實境節目娛樂賄賂知否

讀者迴響

熱門新聞

桃客司機爆打學生　血流滿面倒地慘況曝

最辣菇農掀衣抽出內在美　粉絲暴動

爆一夜情排球男神　AV女神凌晨道歉了

日女台灣行全靠ChatGPT　一下機傻眼了

快訊／別再繳錢！4職業工會黑名單出爐　勞保局暫拒給付

黃仁勳沒回信　新壽讓北士科交涉過程曝

小S全家包場大安區餐廳！

周杰倫爆要提告魔術師好友！

新竹人妻約同事「明天打3砲」　綠帽夫怒告求償

非洲豬瘟可怕在哪？「9大QA」一次看懂

新北帥檢拘提坤達爆紅！本人14字回應了

快訊／國1今早事故　成立緊急應變小組

非洲豬瘟哪來？養豬場餵小吃店廚餘

慈父豪雨接送女兒上學　返程突病發車內身亡

3戰爆發躲哪？　這8國最安全

更多

最夯影音

更多
陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」
曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

坤達上銬拘提

坤達上銬拘提

坤達抵達機場

坤達抵達機場

《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得

《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面