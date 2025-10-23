陸女星鄧莎老公涉行賄千萬！節目陷停播危機　受賄者遭判刑10.5年

▲參與實境秀綜藝節目的路行與鄧莎。（圖／翻攝極目新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸女星鄧莎的丈夫、創聯控股董事會主席路行，被揭涉入行賄案後辭去公司職務，兩人參與的戀愛實境節目《再見愛人5》也因此陷入停播危機。法院判決顯示，路行曾向某退休幹部行賄股票、現金與禮卡共價值逾千萬元人民幣，而受賄者已被判刑10年半。事件曝光後，路行與節目組尚未回應。

▲鄧莎在熱播劇《知否知否應是綠肥紅瘦》中的扮相。（圖／翻攝極目新聞）

《極目新聞》報導，10月17日，創聯控股有限公司公告執行董事及董事會主席辭任。公告稱，路行因欲投入更多時間於其個人業務發展，已辭任創聯控股有限公司執行董事兼董事會主席，辭任自2025年10月17日起生效。而路行正是10月16日才開播的綜藝節目《再見愛人5》嘉賓之一、演員鄧莎的丈夫。

根據《中國裁判文書網》公開的刑事判決書，今（2025）年7月路行被指曾向一名退休幹部提供價值812.44萬元的公司股票3141萬股、現金160萬元及47萬元禮卡，行賄總額超過1000萬元。該退休幹部最終因受賄罪被判刑10年6個月。

創聯控股香港辦公室20日回應稱，關於案件對公司影響及路行持股處理方式，需待公司內部討論後才能答覆。

大陸女星鄧莎於2007年出道，曾演出《美人心計》、《知否知否應是綠肥紅瘦》、《神鵰俠侶》《傳家》等熱播戲劇，在大陸演藝圈也小有名聲。如今，鄧莎丈夫路行捲入行賄案風波，兩人參與的新節目亦受波及，引發娛樂圈與資本界輿論關注。