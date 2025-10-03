清潔隊員甄選有詭！鄉長收賄延長報名時間　辦公室走廊收10萬

▲傅民雄涉甄選清潔隊員收賄被起訴。（圖／取自傅民雄臉書）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣竹田鄉前鄉長傅民雄，涉嫌在2022年間清潔隊增額錄取過程中，接受2位民眾請託並收取賄款，藉延長報名期限、操縱評分等方式錄取清潔隊隊員，並收受10萬元賄賂，屏東地檢署調查後，依貪污治罪條例將傅民雄起訴，其餘行賄人則獲緩起訴並須支付公益金。

起訴書指出，竹田鄉前任鄉長傅民雄於2022年6、7月間，接獲李男請託，內定錄取其子為該鄉增額之清潔隊隊員，李也備妥預備行賄傅民雄的賄款，同年7月間，竹田鄉民代表會通過增額清潔隊隊員之預算，且該公所於同年8月間公告甄選，其中報名期間為同年8月16日起至22日止。然李子因故未能遵期繳交體檢資料，傅民雄遂指示延長本案甄選之報名期間至同年月29日止，使李子得於同年月24日取得體檢報告後，檢具相關報名資料寄交該公所，完成報名程序，順利參加面試，且經傅給予較高之評分而獲錄取，李子則於同年10月間報到任職。李男為表達對傅感謝之意，於同年11月間，將前所預備之匯款中10萬元，攜往傅之住處並交付之。

同年7月間該鄉鄉民代表會通過增額清潔隊隊員之預算前某日，傅民雄向劉男表示，該公所即將辦理本案甄選，劉男醫療機構進行體檢，並遵期完成報名，順利參加面試，且經傅給予較高之評分而獲錄取。劉父為向傅表示感謝之意，遂於111年9月間，前往該鄉公所2樓鄉長室外之走廊，將10萬元賄賂交予傅。

施男為使其子順利錄取本案甄選，於同年111年7月間，前往傅民雄住處請託並表示其子錄取後將提供賄賂，傅未置可否。嗣後施果然高分錄取。然因施報到就職後未久，就被解雇，因此未交付賄賂給傅民雄。

屏東地檢署調查後，認為傅民雄貪污犯行明確，依貪污治罪條例將傅民雄起訴，其餘行賄人則獲緩起訴並須支付公益金。