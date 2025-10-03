　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

清潔隊員甄選有詭！鄉長收賄延長報名時間　辦公室走廊收10萬

▲傅民雄涉甄選清潔隊員收賄被起訴。（圖／取自傅民雄臉書）

▲傅民雄涉甄選清潔隊員收賄被起訴。（圖／取自傅民雄臉書）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣竹田鄉前鄉長傅民雄，涉嫌在2022年間清潔隊增額錄取過程中，接受2位民眾請託並收取賄款，藉延長報名期限、操縱評分等方式錄取清潔隊隊員，並收受10萬元賄賂，屏東地檢署調查後，依貪污治罪條例將傅民雄起訴，其餘行賄人則獲緩起訴並須支付公益金。

起訴書指出，竹田鄉前任鄉長傅民雄於2022年6、7月間，接獲李男請託，內定錄取其子為該鄉增額之清潔隊隊員，李也備妥預備行賄傅民雄的賄款，同年7月間，竹田鄉民代表會通過增額清潔隊隊員之預算，且該公所於同年8月間公告甄選，其中報名期間為同年8月16日起至22日止。然李子因故未能遵期繳交體檢資料，傅民雄遂指示延長本案甄選之報名期間至同年月29日止，使李子得於同年月24日取得體檢報告後，檢具相關報名資料寄交該公所，完成報名程序，順利參加面試，且經傅給予較高之評分而獲錄取，李子則於同年10月間報到任職。李男為表達對傅感謝之意，於同年11月間，將前所預備之匯款中10萬元，攜往傅之住處並交付之。

同年7月間該鄉鄉民代表會通過增額清潔隊隊員之預算前某日，傅民雄向劉男表示，該公所即將辦理本案甄選，劉男醫療機構進行體檢，並遵期完成報名，順利參加面試，且經傅給予較高之評分而獲錄取。劉父為向傅表示感謝之意，遂於111年9月間，前往該鄉公所2樓鄉長室外之走廊，將10萬元賄賂交予傅。

施男為使其子順利錄取本案甄選，於同年111年7月間，前往傅民雄住處請託並表示其子錄取後將提供賄賂，傅未置可否。嗣後施果然高分錄取。然因施報到就職後未久，就被解雇，因此未交付賄賂給傅民雄。

屏東地檢署調查後，認為傅民雄貪污犯行明確，依貪污治罪條例將傅民雄起訴，其餘行賄人則獲緩起訴並須支付公益金。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
412 1 2361 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
40歲媽與10歲女兒雙亡　躺冰櫃等不到親屬認屍...最後心願
獨／劉香君老公「網軍頭子」身分曝　養7000帳號「收錢就猛攻
快訊／黑心豬大腸銷全台！數千公斤流出
潘孟安2024大選期間無任何公職　被跟監一年成重災戶
快訊／車站驚悚現場曝！29歲男「身體破碎」當場死亡
快訊／「台灣金融教母」遠銀董事長侯金英辭世　享耆壽95歲
「最強高中生」疑認愛27萬超辣網紅　車內親密合照曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

40歲媽與10歲女家中雙亡！躺冰櫃等不到親屬認屍...最後心願曝

苗栗恐怖男隨機砍人！高大成：長期吸毒腦軟化　斷言再犯率高

獨／劉香君老公「網軍頭子」身分曝　養7000帳號「收錢就猛攻」

快訊／台鐵後壁車站驚悚現場曝　29歲男「身體破碎」躺軌道亡

水電工潛文大宿舍8hrs！手機藏浴照...喊冤「只用眼睛看」下場曝

清潔隊員甄選有詭！鄉長收賄延長報名時間　辦公室走廊收10萬

出獄僅半年又隨機砍人！　廢死聯盟臉書遭灌爆

快訊／苗栗隨機殺人3傷！嫌「殺人未遂」移送地檢　見鏡頭不發一語

阿北路口撞機車！騎士飛2圈重摔腦出血+骨折　他辯：沒看清楚

鏟子超人蘇澳港外車禍受傷！堅持赴花蓮救災　運將送暖網友讚爆

獨／直擊光復「救災超人手在抖」原因藏洋蔥！

KARA知英羞喊「想叫大聲歐巴」　曾被已讀不回⋯他急下跪道歉XD

政院擬編200億花蓮重建　傅崐萁喊看卓榮泰誠意、應立即啟動國賠

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

當AI衝進現實世界！《創：戰神》科技失控　10月9日大銀幕見證入侵

苗栗隨機殺人！女童「胸部中刀」送醫搶救　兇嫌與警對峙中

屏科大再傳車禍！18歲新生自撞亡　校方哀慟：全面檢視交安設計

遭爆被黃國昌跟蹤！柯文哲現身笑著回應...居然真的被跟了

出獄男犯案畫面曝光！超商前朝10學童揮刀　尖叫四起、地面留血跡

40歲媽與10歲女家中雙亡！躺冰櫃等不到親屬認屍...最後心願曝

苗栗恐怖男隨機砍人！高大成：長期吸毒腦軟化　斷言再犯率高

獨／劉香君老公「網軍頭子」身分曝　養7000帳號「收錢就猛攻」

快訊／台鐵後壁車站驚悚現場曝　29歲男「身體破碎」躺軌道亡

水電工潛文大宿舍8hrs！手機藏浴照...喊冤「只用眼睛看」下場曝

清潔隊員甄選有詭！鄉長收賄延長報名時間　辦公室走廊收10萬

出獄僅半年又隨機砍人！　廢死聯盟臉書遭灌爆

快訊／苗栗隨機殺人3傷！嫌「殺人未遂」移送地檢　見鏡頭不發一語

阿北路口撞機車！騎士飛2圈重摔腦出血+骨折　他辯：沒看清楚

鏟子超人蘇澳港外車禍受傷！堅持赴花蓮救災　運將送暖網友讚爆

林志傑曝手傷恢復進度　談「12號戰袍」是否退休這樣說

台中公布雙十國慶主題　「豐收」開唱3大亮點慶祝生日快樂

日本母女要逛超商！他見媽媽1舉動喊「文化衝擊」　網讚好榜樣

挺「鏟子超人」光復免費接駁加密　公路局：每30分鐘一班

網遊詐騙+毒品偽裝零食　屏東霧臺孩童學習自我保護

永慶房屋壘球賽邀林智勝開幕　勝利關鍵在2個字

搶匪闖家門！29歲女主播「3F跳窗逃生」墜樓亡　電視台證實

林佳龍訪歐返台　推外交部國慶影片「讓更多人看見韌性台灣」

可不可悄賣「白玉珈琲冰淇淋」爆紅　網曝口感狂讚：求常駐

二戰巨型「戰列艦」將復活？　川普：現在的隱形軍艦醜爆了

【泰格與雪兒】就說是姐妹局

社會熱門新聞

痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童中刀…3人助止血

隨機殺人傷2童！勇師：一定要把孩子救下

苗栗隨機殺人第一視角曝！手綁刀冷血刺童

二寶爸摩鐵狂偷吃「四姑姑」！她嬌喊：被撐開　15年婚姻秒毀滅

2度隨機砍人！苗栗男2015年遭逮畫面曝

11歲女童遭刺出現氣血胸！傷勢嚴重插管治療

隨機殺人「兇嫌背景曝光」！13歲就吸食海洛因

快訊／苗栗隨機砍人！11歲女童最新傷況曝光

即／三地集團總裁鍾嘉村上午被起訴　又涉他案遭搜索

父為救女童「腹背遭砍」！女兒PO文還原經過求集氣

苗栗隨機砍人！　10年前受害「男大生」發聲

內湖10歲女童多日未到學校　與媽媽陳屍住處

苗栗刀客抓女童！神秘女英雄救人　身分曝

女高中生「西門町大樓」被霸凌！　5男女樓梯間圍毆

更多熱門

相關新聞

薑黃飯+三色糰子　屏東新住民共譜中秋團圓滋味

薑黃飯+三色糰子　屏東新住民共譜中秋團圓滋味

中秋佳節將至，移民署南區事務大隊屏東縣服務站攜手屏東縣新住民文化經貿交流協會舉辦家庭教育課程，邀請新住民家庭齊聚一堂，以家鄉料理和異國文化共度節慶。現場不僅有薑黃飯、巴東牛肉、越南春捲等美味佳餚，更融入日本中秋文化介紹，並帶領大家親手製作日式「三色糰子」，讓今年的中秋別具風情。

鐵血歲月不褪色　屏東榮總辦文物展

鐵血歲月不褪色　屏東榮總辦文物展

應曉薇自嘲「若不入罪柯文哲怎能1槍斃命」

應曉薇自嘲「若不入罪柯文哲怎能1槍斃命」

屏東分署10/7拍賣　奧迪+遠洋漁船成亮點

屏東分署10/7拍賣　奧迪+遠洋漁船成亮點

屏警啟動疏導網　中秋回家不塞車

屏警啟動疏導網　中秋回家不塞車

關鍵字：

貪污屏東前鄉長賄賂清潔隊傅民雄

讀者迴響

熱門新聞

痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童中刀…3人助止血

親爸是大咖主持人「驚喜現身台下」　26歲女星苦笑發聲

台大高材生IG曝！全讚爆：時尚又優雅

北捷踹嬤「台大高材生」突清空IG！發黑底文曝心聲

隨機殺人傷2童！勇師：一定要把孩子救下

救全村被粉專拿來打徐榛蔚！大馬村長怒喊告

中國「妖姬」照曝光！　色誘官員吸金2000億元

救災「穿細肩帶背心」被網開罵：學學李多慧！

苗栗隨機殺人第一視角曝！手綁刀冷血刺童

二寶爸摩鐵狂偷吃「四姑姑」！她嬌喊：被撐開　15年婚姻秒毀滅

極儉夫妻成功存860萬！不買新衣不外食　最後卻崩潰悔恨

葉元之女貴人發聲：大罷免前就是黃淑君助理

老高深夜宣布「頻道暫停更新」

中秋節「4生肖」5點後要躲月防煞

花200元抱走2.27億！威力彩得主「買法曝光」

更多

最夯影音

更多
獨／直擊光復「救災超人手在抖」原因藏洋蔥！

獨／直擊光復「救災超人手在抖」原因藏洋蔥！
KARA知英羞喊「想叫大聲歐巴」　曾被已讀不回⋯他急下跪道歉XD

KARA知英羞喊「想叫大聲歐巴」　曾被已讀不回⋯他急下跪道歉XD

政院擬編200億花蓮重建　傅崐萁喊看卓榮泰誠意、應立即啟動國賠

政院擬編200億花蓮重建　傅崐萁喊看卓榮泰誠意、應立即啟動國賠

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

當AI衝進現實世界！《創：戰神》科技失控　10月9日大銀幕見證入侵

當AI衝進現實世界！《創：戰神》科技失控　10月9日大銀幕見證入侵

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面