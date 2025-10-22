林志穎一出道就爆紅「20歲巔峰期入伍2年」！PTT讚爆：真男人

▲林志穎。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

新北檢警針對「閃兵案」發動第三波搜索，拘提修杰楷、陳柏霖、棒棒堂小杰、坤達、書偉等藝人，藝人是否有當兵，也再次成為討論話題，50歲「不老男神」林志穎17歲爆紅，正當事業巔峰期時仍選擇乖乖入伍。對此，網友狂讚，「家裡有礦還乖乖去當，真的很難得」、「20歲就去當值得讚許啦！」

有網友在PTT發文，「林志穎20歲當紅時，去當兵2年！？」林志穎17歲時出道即爆紅，20歲時仍選擇按規定入伍服役，且當時兵役長達2年。原PO驚呼，「演藝生涯直接中斷，怎麼敢去當兵，不怕回來後不紅？」

貼文曝光，網友大讚，「他回來還是有紅但是市場小太多了」、「兵單都來了，誰管你紅不紅啊」、「真男人，他的實力要搞到那些造假的不難」、「真正有底子的人根本不差這兩年」、「放棄光環去當兵，真的不簡單」、「他入伍前還出一張專輯，穿白色軍服超帥的」、「入伍前是現象級的爆紅全亞洲，退伍後還是紅但沒那麼誇張」。

林志穎17歲出道就爆紅，人氣更是紅到香港，1994年在事業高峰之際，選擇入伍當兵，當年他20歲。22歲（1996）退役後他獨立門戶自己打理演藝事業，同時也跨界投資股票、挑戰賽車，2000年後到大陸拍戲，2007年演出三立偶像劇《放羊的星星》。

值得一提的是，林志穎過去曾透露，「剛開始在軍中表演真的是被噓爆，讓我難過了一陣子，我心想大家都是同袍何必呢？我就改變自己，第一首歌下台跟大家擊掌握手，唱到第二首大家變成幫我打拍子，不再有深沉噓聲，這真是很有趣的舞台經驗。」