大陸 大陸焦點 特派現場

呼籲台商把握「十五五」規劃　潘賢掌：每年增經濟總量比一個台灣多

▲▼ 潘賢掌、大陸國台辦副主任 ，雷宏毅、台灣工商建設研究會理事長 、河南豫台會。（圖／記者任以芳攝）

▲ 中共中央台辦、國務院台辦副主任潘賢掌出席致辭。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／河南鄭州報導

「2025豫台經貿洽談會暨兩岸智能裝備製造對接活動」今（23日）在河南鄭州登場，兩岸政商界300多位代表，聚焦「智能製造、融合未來」主題，探討新興產業合作與融合發展。中共中央台辦、國務院台辦副主任潘賢掌出席致辭，大陸經濟總量年均增長比一個台灣還要多，並且強調兩岸深化合作是市場規律的結果，「分割產業鏈註定徒勞」。他也呼籲台商把握「十五五」規劃新機遇，一起共享大陸發展紅利。

潘賢掌表示，豫台經貿洽談會自創辦以來，聚焦產業前沿、突出技術特色，已成為中部地區重要的兩岸經貿交流平台。本屆以智能製造為主軸，對促進豫台產業對接、深化融合發展將產生積極影響。

潘賢掌指出，目前中共二十屆四中全會正在北京召開，會議審議《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》，為未來五年發展擘畫藍圖。回顧「十四五」時期，大陸經濟社會發展取得歷史性成就，經濟總量年均增長5.5%，2024年有望達到約140兆元人民幣，「每年增長7兆到8兆，等於新增一個河南省，甚至比台灣省一個經濟總量還多。」

潘賢掌並提到，大陸創新能力穩步提升，研發投入較「十三五」末增長近五成，人工智慧、量子科技、深空探測等領域創下多項全球首次；綠色發展成果顯著，新能源裝機規模歷史性超越火電，「十四五」期間累計為全球減少碳排放約40億噸， 「全社會用電量每三度中就有一度是綠電」。

▲▼ 2025豫台經貿洽談會暨兩岸智能裝備製造對接活動 。（圖／記者任以芳攝）

▲「2025豫台經貿洽談會暨兩岸智能裝備製造對接活動」今（23日）在河南鄭州登場。（圖／記者任以芳攝）

他強調，希望廣大台商台胞瞄準「十五五」規劃新的時代機遇，積極擁抱大眾市場，對接國家發展戰略隨著大陸的發展進步，台商台胞既是參與者、貢獻者，更是受益者。今年前三季度兩岸貿易額超過2311億美元，較去年同期增長約8.8%；大陸實際使用台資16億美元，成長率達59%。這充分說明「兩岸深化合作是市場規律作用的結果」，分割產業鏈「註定徒勞」。

潘賢掌表示，「事實充分表明，兩岸深化合作是市場規律作用的結果，妄圖引起兩岸經濟產業斷鍊，注定徒勞。」兩岸產業界理應加強合作，攜手抵御外部風。」大陸方面將善惠及台胞台企的政策措施，支持台商參與新興產業、標準制定與供應鏈建設，為兩岸產業合作提供更廣闊空間。

談及歷史時刻，潘賢掌特別提到即將到來的10月25日，「那是兩岸中國人永志不忘的日子」，80年前的這一天，台灣光復、重回祖國懷抱。他表示，兩岸同胞「以生命與鮮血譜寫的愛國篇章」，是共同的精神財富；他呼籲兩岸同胞「從民族大義與同胞親情出發，堅持一個中國原則與九二共識，反對台獨，共創民族未來」。

潘賢掌最後指出，河南區位優勢明顯、產業基礎雄厚、人文底蘊深厚。河南省正全力推進中部地區崛起與黃河流域高質量發展戰略，為台商台企創造良好環境。他表示，中央台辦、國務院台辦將「一如既往支持豫台擴大交流合作，助力台胞台商深耕中原、續寫新篇章」。

10/21 全台詐欺最新數據

491 2 1504 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

多人吃完「知名壽喜燒」上吐下瀉、發燒送急診！　
新台幣紙鈔大改版！5面額新設計「不放政治人物」納參考
閃兵重挫形象？PTT搖頭「躲一下就好」　3男星悄復出
快訊／台中衛生局曝28豬隻「流向3縣市」：共3425kg
豬瘟延燒「2檔股票漲了」　專家點名大讚：5年從70到140
司機學生互毆經過還原！疑逃票爆衝突　雙方互告傷害
桃園客運司機「暴摔學生滿臉血」！交通局將裁罰

陸「十五五」規劃怎推動對台工作？

陸「十五五」規劃怎推動對台工作？

中共黨第二十屆中央委員會第四次全體會議20日到23正在北京召開。會議將審議《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》。「十五五」規劃中，大陸方面將如何進一步推動對台工作，以及強兩岸經貿交流合作？大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（22日）表示，大陸將秉持「兩岸一家親」理念，持續同台灣同胞分享發展機遇，支持大陸台商台企發展，「十五五」時期大陸經濟社會高質量發展將為廣大台胞台企發展提供更多機遇。

「首來族」辦台胞證追星不觀光　國台辦樂見雙向奔赴

「首來族」辦台胞證追星不觀光　國台辦樂見雙向奔赴

台青走進海爾無人工廠

台青走進海爾無人工廠

嘉義孵化獸攜手雷霆山咖啡簽約授權

嘉義孵化獸攜手雷霆山咖啡簽約授權

陸生、福建上海團來台？　國台辦：陸方誠意未變

陸生、福建上海團來台？　國台辦：陸方誠意未變

