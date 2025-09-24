陸生、福建上海團來台？　國台辦稱「陸方誠意未變」：民進黨阻擾設限

▲ 大陸國台辦發言人陳斌華 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

陸委會日前指出，陸方若真有意推動兩岸文教交流與觀光，希望儘速回覆台灣方面的邀請，透過小兩會進行觀光議題的協商，並恢復陸生來台就學，兩岸才能進行健康有序的交流。對此，大陸國台辦發言人陳斌華今（24日）指出，關鍵民進黨阻擾設限兩岸交流和教育交流合作，大陸方面推動兩岸旅遊交流合作的誠意沒有變，「今年年初宣佈的恢復福建上海居民赴島內團隊游的政策仍然有效。」

陳斌華指出，民進黨當局刻意歪曲兩岸旅遊行業民間組織的實際功能，企圖將雙方接觸「政治化」，並未恢復大陸居民赴台，並且作為恢復大陸居民住宅旅遊的前提，充分說明兩岸旅遊問題的癥結和障礙在於民進黨當局干擾阻撓

陳斌華稱，關於恢復陸生赴台就學，之前我們已多次作出說明，民進黨當局對於兩岸交流、教育交流合作不斷阻撓設限，無視台灣教育界和青年學生參與兩岸交流的意願，對大陸學生赴台就讀人為設限，對在台陸生設置不合理限制，和不公平對待。

陳斌華強調，這些怎麼能讓大陸的學生，他們的家長願意安心讓孩子赴台就，奉勸民進黨當局，盡快停止政治操縱，確實保障在台陸生權益，才是解決「台灣問題」和相關問題的正道。

回顧疫情結束後，兩岸觀光旅遊始終沒有恢復常態化。去年12月上海副市長華源來台參加雙城論壇，特地拋出善意橄欖枝，主動提出推動上海團客來台，之後遭到我方各種要求，最終陸客團赴台遊至今毫無消息。

首先是今年的福建、上海旅遊踩線團來台已提出申請，上海團12人、福建團16人規劃2月10日來台6天，但陸委會堅持要求小兩會要先協商。台灣旅遊業者表示，台灣不承認「九二共識」，小兩會難協商，盼陸委會別堅持小兩會機制，並取消大陸旅遊橙色警戒釋善意。最後，今年2月10日陸客踩線團果然腰斬，福建團、上海團赴台遊毫無下文。

接著今年上海賞燈團也遭到陸委會封殺，最終無法出席台北燈節開幕點燈。除了送件時間較晚，陸委會主委邱垂正事後透露「真正原因」，就是上海方面持續阻饒台商回台參加海基會活動，他甚至警告，未來各地台辦若持續這麼做，我方都會列為入境台灣的審查依據。

談及台灣「禁團令」，台灣海峽兩岸旅行發展協會理事長蕭博仁會指出，觀光交流應盡量避免政治干擾，「禁團令」真的非常不合理也不該繼續存在。他也透露，即使兩岸關係嚴峻，大陸方面始終沒有關上「善意」大門，陸方對於上海團、福建團到台灣的機制並沒有解除，關鍵是卡在台灣方面必須同意。