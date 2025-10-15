　
大陸 大陸焦點 特派現場

「首來族」辦台胞證追星新現象？　國台辦：樂見兩岸文藝雙向奔赴

▲▼ 大陸國台辦發言人陳斌華（2025.10.5） 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國台辦發言人陳斌華 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

大陸宣布台胞證於7月1日可免費辦理到2027年底，實行至今確實吸引台灣「首來族」辦證，目的是追星不是觀光。對此，大陸國台辦今（15日）回應，不管是來參訪觀光、看演唱會，都歡迎台灣「首來族」，至於談到大陸藝人赴台交流有疑慮，國台辦則指出樂見兩岸文藝「雙向奔赴」，關鍵是民進黨積極煽動兩岸對立對抗，阻限兩岸交流合作。

《東森新媒體ETtoday》提問，「大陸方面宣布台胞證於7月1日可免費辦理到2027年底，如今已過三個多月，根據台灣社群媒體部分「首來族」只是來看演唱會或相關比賽、展演，甚至只是快閃目的不是觀光旅遊，請問國台辦是否注意赴陸新現象？兩岸觀光卡關，相較兩岸娛樂一直活躍，許多陸劇在台人氣很紅，還有今年易烊千璽來台，造成粉絲追星大場面，唱《大展鴻圖》饒舌歌手攬佬七月也曾來台開小型演唱會，陸劇知名大陸演員或歌手、陸綜節目在台灣都很受歡迎。就兩岸交流角度來看，兩岸觀光暫時走不通，是否多鼓勵兩岸影視文藝工作者互相多走動，讓大陸影視藝人安心來台交流？」

陳斌華首先指出，大陸「首來族」免收證件費，相關政策發佈以來，獲得了廣大台灣同胞高度認可和一致好評，台胞證申領數量持續增長，「百聞不如一見」，不管是來參訪觀光還是來看演唱會，我們對台灣「首來族」都歡迎，將繼續推動出台更多惠台利民政策，為兩岸同胞交流交往創造更多更好的條件。

陳斌華表示，兩岸同胞同文同種，有著共同的文化根脈，自然而然會對兩岸優秀影視作品產生情感共鳴。「我們對恢復兩岸觀光旅遊持積極態度，民進黨當局應盡早撤除為此設置的種種障礙。」

陳斌華進一步說，我們也一貫支持影視、音樂等兩岸各領域文化交流合作，鼓勵兩岸文藝工作者常來常往、交流交心，樂見兩岸文化藝術領域實現更多的「雙向奔赴」。

談及大陸影視藝人不能安心赴台交流？陳斌華指出，關於兩岸關係的氛圍是民進黨當局積極煽動兩岸對立對抗，阻限兩岸交流合作的政策和做法。

大陸先前宣布自今年7月1日至2027年12月31日免收首次申辦台胞證的證件費。大陸國台辦發言人朱鳳蓮曾於8月27日開例行發布會時介紹，「首來族」申辦台胞證數量大幅增加，7月申辦數量與上一期6月相比增加22%，其中45歲以下申請人數占72%；而7月台灣「首來族」入境人數與上一期6月相較增加33%。

更多新聞
兩岸交流台胞證陸劇影視交流

