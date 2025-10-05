　
大陸 大陸焦點 特派現場

體驗青島智能科技　台青「賞夜景、品啤酒」走進海爾無人工廠

▲▼ 參訪青島、智能化設備、青島啤酒 。（圖／翻攝中國台灣網、觀察者）

▲ 兩岸媒體人交流參訪青島智能化設備、青島啤酒 、中車集團等地方。（圖／翻攝觀察者）

記者任以芳／青島報導

「精彩青島我來了」兩岸媒體人交流活動日前圓滿落幕，來自兩岸的媒體人走訪膠州市、市北區、市南區等地，深入體驗青島的智能製造實力與城市文化魅力，並且品嚐青島啤酒魅力。台青穆白興奮，「以前只喝過單一口味的青島啤酒，這次一次性體驗這麼多種，感覺很新鮮！」

本次行程聚焦山東青島，首站來到中車青島四方機車車輛股份有限公司，參觀高鐵展示區域，以及企業發展歷程與技術成果宣傳片，親身體驗商務車廂和駕駛艙。

▲▼ 參訪青島、智能化設備、青島啤酒 。（圖／翻攝中國台灣網、觀察者）

▲ 台青體驗大陸高鐵商務座。（圖／翻攝觀察者）

商務車廂的獨特設計引發了台青們的濃厚興趣。「坐上商務座，竟然發現沒有靠背，真是很驚訝。一問才知道，這種設計是為了讓乘客能夠直接平躺休息，太貼心了」。台青何浩宇體驗後分享自己的感受，「你看這些閱讀燈、掛包鈎，雖然都是小細節，但能夠看得出充分考慮了乘客的實際需求，這種關懷真的讓人覺得很溫暖。」

參訪膠州的海爾工業園，走進被譽為「燈塔工廠」的無人工廠。高度自動化的生產線上，智能機械臂揮舞運作，無人搬運車穿梭往來，展現出高度協同與高效運行的智慧製造場景。

▲▼ 參訪青島、智能化設備、青島啤酒 。（圖／翻攝中國台灣網、觀察者）

▲ 體驗多樣的青島啤酒 。（圖／翻攝中國台灣網）

現場不只觀摩生產環節，也就智能系統應用、產品升級等話題與園區人員深入交流。之後轉入城市文化探索，走進青島啤酒博物館，沿著展線回溯百年品牌的發展歷程，從早期德式釀酒設備到今日全球布局，全面了解青島啤酒的成長軌跡。

眾人現場品鑑多款啤酒，在濃郁酒香中感受獨特的青島啤酒文化。來自台灣的穆白表示，「以前只喝過單一口味的青島啤酒，這次一次性體驗這麼多種，感覺很新鮮！」

在中山路的參訪，有安娜別墅的德式風貌，了解從私人宅邸到文化空間的歷史轉型；走進城市記憶館，透過實物與3D影像認識青島的發展脈絡與商業文明；並參觀青島國際會議中心，了解這座場館在上合組織青島峰會等國際會議中的重要角色，切身體會這座港口城市的國際化與開放自信。

入夜後，兩岸媒體人一行登船夜遊浮山灣，青島海岸線在燈光秀下呈現一幅流光溢彩的畫卷。高樓LED屏幕依次亮起，展示海洋生物、地標建築與中華文化元素，浪漫又現代。

台灣青年劉建國指出，「燈光秀的創意與震撼實在太精彩了，希望更多台灣年輕人能親自來看一看。」歷時五天交流活動圓滿落幕，加深彼此對大陸產業升級與城市文化的理解。

▼參訪青島海爾總部 。（圖／翻攝中國台灣網）

▲▼ 參訪青島、智能化設備、青島啤酒 。（圖／翻攝中國台灣網、觀察者）

10/04 全台詐欺最新數據

336 2 3872 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

烤肉「必會出現4種人」　破3萬人炸鍋：我每年都是那個人
莊人祥罹胃癌　醫示警「3症狀」儘速檢查
獨／悲傷中秋！佛祖街阿伯「潛泥水逃死」　天天走40mins望
「大谷翔平今晚太出色」　費城人教頭：真的只能脫帽致敬
誰在花蓮「呵呵呵」？　凌濤嗆劉世芳冷血：在災害中心魔性訕笑
加薩女性被逼「用肉體換食物」！　性侵惡狼竟全是救援人員
獨／百萬存戶注意！北富銀鎖「久未往來帳戶」　10／30上路
快訊／18歲男無照開馬3撞爛！17歲騎士慘死

