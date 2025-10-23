　
政治

BMI值45內都要當兵！基層官兵傻眼：戰車船艦怎麼擠？

▲中華民國國軍。（示意圖／國防部發言人粉絲專頁）

▲內政部擬將服役BMI值標準拉高至45，令國軍基層士官憂心。（示意圖／國防部發言人粉絲專頁）

記者柯沛辰／綜合報導

內政部擬加嚴役男體位標準，未來BMI值15到45都須服役。不過，有現役士官直言，過胖或過瘦的義務役士兵增加，恐增加軍中管理難度，不僅操課及訓練風險增加，還會連帶影響體適能、考績、升遷及人事安排，何況戰車、甲車及船艦內部空間有限，過胖者根本擠不進去。

內政部役政司長沈哲芳22日表示，未來將加嚴BMI標準，血壓問題則要達到心臟或器官有實質病變才達免役體位，且必須住院檢查。BMI標準方面，現行是15至35以內要當兵，之後擬修正為15至45以內都要服役，但細節仍要進一步協商研議。

根據《中時新聞網》報導，有現役士官指出，目前BMI、體脂率高於30的官兵，體測前都必須進行量測，確保不會出問題，之後若大量肥胖義務役入伍後，不僅操課和訓練風險大增，加上體測達不到合格標準，就無法如期晉任，屆時恐形成「人事塞車」。

另一名基層士官直言，上限提升到45太誇張，屆時部隊任務分配也會受限，像是戰車、甲車或船艦等空間較小的載台，肥胖者擠不進去，還可能出現穿不下軍服、防彈背心卡住、無法防護全身等難題。

藝人閃兵案持續延燒，內政部比對資料發現，去年全體役男免役率竟高達16％。衛福部22日證實，已發函請台北市衛生局清查3間負責複檢的指定醫院，包括三軍總醫院、台大醫院及台北榮總，要求2周內釐清是否有不實開立診斷情形，若查出造假，將依法移送檢調偵辦。

10/21 全台詐欺最新數據

491 2 6184 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

28頭疫豬流入肉品市場！　市府急追流向
衛福部出手！役男「免役率16％」恐造假　3大醫院列查核名單
非洲豬瘟「病毒哪來」？　養豬場餵家庭、小吃店廚餘
蔣昊突認：花20萬閃兵！　18個月變14天後悔了
輝達就要這塊地！黃仁勳沒回信　新壽「讓出北士科」交涉過程曝光
AV女神道歉了！爆一夜情排球男神　凌晨公開2人關係

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

驚人閃兵招式！　醫揭聽過「最猛的」

驚人閃兵招式！　醫揭聽過「最猛的」

藝人閃兵案延燒，泌尿科醫師戴定恩分享自己擔任過兵役體檢醫師，聽過各種閃兵理由，「最猛的是拿針戳自己的胸口，希望製造出氣胸，這個我覺得要意志力驚人！」

藝人裝病閃兵判多重？實務結果一次看

藝人裝病閃兵判多重？實務結果一次看

藝人閃兵　醫憶「全村役男得思覺失調症」超瞎真相

藝人閃兵　醫憶「全村役男得思覺失調症」超瞎真相

阿虎閃兵「工作0」狀況慘！經紀人發聲

阿虎閃兵「工作0」狀況慘！經紀人發聲

威廉閃兵演藝工作全丟！　許效舜盼外界給機會：他是有才華的孩子

威廉閃兵演藝工作全丟！　許效舜盼外界給機會：他是有才華的孩子

關鍵字：

國軍服役閃兵兵役BMI

讀者迴響

