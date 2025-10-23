藝人「偽造病歷閃兵」可能免關？　法界實務老實說

記者黃翊婷／綜合報導

藝人閃兵案持續延燒，涉案藝人修杰楷、陳柏霖等人坦承花錢找閃兵集團偽造高血壓病歷，引發社會大眾議論。依法規定，役齡男子意圖避免徵兵處理，而做出「毀傷身體或以其他方法變更體位者」，可處5年以下有期徒刑，但實務上大多案件都判處6個月以下，例如曾有2名役男為了免役，佯裝罹患後天免疫缺乏症候群，事情敗露之後，均被法院判處有期徒刑4個月。不過也有得以易科罰金，付了罰金就可以免除牢獄之災。

▲坤達涉閃兵，交保後向大眾雙手合十道歉。（圖／記者陳以昇攝）

裝病獲得免役被抓包，究竟會被判刑多久？經查詢司法院判決書系統，南部一名楊姓男子為了躲避服兵役，竟委託患有後天免疫缺乏症候群的人冒名頂替自己參加役男體檢，後來被衛福部發現他通報患病之後，未曾就醫、服藥，於是轉請內政部役政署要求再次抽血檢驗，這才揭露整起事件。楊男也因此被台南地院法官依犯妨害兵役治罪條例第3條第4款之妨害役男徵兵處理罪，判處有期徒刑4個月，得易科罰金12萬元，還要向公庫支付5萬元。

另一名謝姓男子也使用類似手法閃兵，同樣被衛福部抓包未曾就醫、服藥，因而露餡，最終被士林地院法官依犯妨害兵役治罪條例第3條第4款之妨害役男徵兵處理罪，判處有期徒刑4個月，得易科罰金12萬元，並向公庫支付5萬元。

▲陳柏霖（左1）、修杰楷（左2）、張書偉（右2）、棒棒堂小杰（右1）均涉閃兵，遭檢方拘提到案。（圖／記者陳以昇、陸運陞攝）

《妨害兵役治罪條例》第3條規定，役齡男子意圖避免徵兵處理，而有下列行為之一者，處5年以下有期徒刑：

一、徵兵及齡男子隱匿不報，或為不實之申報者。

二、對於兵籍調查無故不依規定辦理者。

三、徵兵檢查無故不到者。

四、毀傷身體或以其他方法變更體位者。

五、居住處所遷移，無故不申報，致未能接受徵兵處理者。

六、未經核准而出境，致未能接受徵兵處理者。

七、核准出境後，屆期未歸，經催告仍未返國，致未能接受徵兵處理者。

除了裝病閃兵之外，居住處所遷移未申報、出境後屆期未歸者的相關判決也不少，但大多數的案件判決結果都在6個月以下，而且大多得以易科罰金。

目前，內政部役政司長沈哲芳22日已表明，將檢討193個役男體位區分標準項目，血壓部分是重中重，現在要達到心臟或器官有實質病變才達免役體位，技術上規定是一定要住院檢查，另也會加嚴BMI標準，大致定案15至45以內都要服役。

衛福部方面也已發函請台北市衛生局清查3間負責複檢的指定醫院，包括三軍總醫院、台大醫院及台北榮總，並要求2周內釐清是否有不實開立診斷情形，若查出造假，將依法移送檢調偵辦。