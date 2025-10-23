　
台灣藝人逃兵形象重挫？PTT搖頭「躲一下就好」　3男星悄復出

▲藝人陳柏霖（左）、修杰楷（中）、張書偉（右）涉閃兵，遭拘提到案。（圖／記者陳以昇、陸運陞攝）

▲藝人陳柏霖（左）、修杰楷（中）、張書偉（右）涉閃兵，遭拘提到案。（圖／記者陳以昇、陸運陞攝）

記者施怡妏／綜合報導

藝人閃兵案不斷延燒，新北檢21日發動第三波拘提行動。有網友好奇，台灣藝人逃兵形象會重挫嗎？會影響演藝事業嗎？對此，有網友表示，「短期有影響，過一陣子誰還記得。」事實上，之前被爆出逃兵的陳零九，沉寂5個月後推出新歌，而威廉也以《來吧！哪裡怕》，獲得第60屆金鐘獎實境節目主持人獎。

有網友在PTT發文，「逃兵會重挫藝人形象嗎？」如果南韓藝人逃兵，通常都直接社死，演藝事業就完蛋了，好奇台灣藝人如果逃兵，演藝事業會受創嗎？

貼文曝光，網友直嘆，「在台灣不可能，連犯罪網紅都一堆人挺了」、「若事後表現好、有好作品，台灣演藝圈、觀眾包容得很」、「台灣越黑越紅，不怕」、「台灣一定沒差，跟韓國風氣差太多了」、「台灣人很快就忘了」、「韓國必死，台灣喔...現在很寬容的」、「根本沒人在意好嗎」。

據了解，威廉5月爆出涉嫌偽造病歷的閃兵爭議，雖全力配合調查，但也重創演藝事業，手上所有節目立刻切割，《來吧！哪裡怕》第二季也因此喊停。不過，威廉日前合體棒堂，出席金鐘獎頒獎典禮，還獲得「實境節目主持人獎」。

▲▼陳零九。（圖／翻攝自Instagram／diegodtk09）

▲陳零九。（圖／翻攝自Instagram／diegodtk09）

同樣遭波及的還有陳零九，事件爆發後便全面停止演藝活動，連帶使團體「五堅情」無限期休團，原本主持的《娛樂百分百》也被撤換。當時他將IG內容清空、追蹤名單歸零，一度神隱。不過，他日前PO唱歌影片，為新歌宣傳，雖讓部分粉絲感到驚喜，但也有不少人對持批評態度，認為他未對事件做出充分交代。

另外，第二波閃兵名單中的陳大天，原本參演的舞台劇《三個傻瓜》換角處理，但另一齣《莎姆雷特》則保留他出演。陳大天在風波僅過兩個月，就在IG曬出工作照，並寫下「人生搞砸了。至少，工作不能砸」，甚至在出演節目一登場就自嘲「大家好我是劣跡藝人」，引來不少網友抨擊，批評他無視輿論急於回歸。

▼威廉。（圖／翻攝自威廉IG）

▲威廉。（圖／翻攝自威廉IG）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

【傳遞暖心力量】光復救災贈帽士官長陳保宏受邀台灣大賽G3開球

BMI值45未來也要當兵？　顧立雄：指的是替代役

BMI值45未來也要當兵？　顧立雄：指的是替代役

藝人閃兵案不斷延燒，新北檢21日發動第三波拘提行動，陳柏霖、修杰楷、Energy書偉、坤達、以及棒棒堂小杰都涉案。內政部擬加嚴役男體位標準，未來BMI值15到45都須服役。血壓問題則要達到心臟或器官有實質病變才達免役體位，且必須住院檢查，扁平足部分也會調整。對此，國防部長顧立雄今（23日）受訪時表示，常備兵體位部分並沒有修改，修改的是替代役部分，由軍醫局、內政部協商。

BMI值45內都要當兵！基層傻眼：戰車船艦怎麼擠？

BMI值45內都要當兵！基層傻眼：戰車船艦怎麼擠？

驚人閃兵招式！　醫揭聽過「最猛的」

驚人閃兵招式！　醫揭聽過「最猛的」

藝人裝病閃兵判多重？實務結果一次看

藝人裝病閃兵判多重？實務結果一次看

藝人閃兵　醫憶「全村役男得思覺失調症」超瞎真相

藝人閃兵　醫憶「全村役男得思覺失調症」超瞎真相

