台灣藝人逃兵形象重挫？PTT搖頭「躲一下就好」　3男星悄復出

記者施怡妏／綜合報導

藝人閃兵案不斷延燒，新北檢21日發動第三波拘提行動。有網友好奇，台灣藝人逃兵形象會重挫嗎？會影響演藝事業嗎？對此，有網友表示，「短期有影響，過一陣子誰還記得。」事實上，之前被爆出逃兵的陳零九，沉寂5個月後推出新歌，而威廉也以《來吧！哪裡怕》，獲得第60屆金鐘獎實境節目主持人獎。

有網友在PTT發文，「逃兵會重挫藝人形象嗎？」如果南韓藝人逃兵，通常都直接社死，演藝事業就完蛋了，好奇台灣藝人如果逃兵，演藝事業會受創嗎？

貼文曝光，網友直嘆，「在台灣不可能，連犯罪網紅都一堆人挺了」、「若事後表現好、有好作品，台灣演藝圈、觀眾包容得很」、「台灣越黑越紅，不怕」、「台灣一定沒差，跟韓國風氣差太多了」、「台灣人很快就忘了」、「韓國必死，台灣喔...現在很寬容的」、「根本沒人在意好嗎」。

據了解，威廉5月爆出涉嫌偽造病歷的閃兵爭議，雖全力配合調查，但也重創演藝事業，手上所有節目立刻切割，《來吧！哪裡怕》第二季也因此喊停。不過，威廉日前合體棒堂，出席金鐘獎頒獎典禮，還獲得「實境節目主持人獎」。

同樣遭波及的還有陳零九，事件爆發後便全面停止演藝活動，連帶使團體「五堅情」無限期休團，原本主持的《娛樂百分百》也被撤換。當時他將IG內容清空、追蹤名單歸零，一度神隱。不過，他日前PO唱歌影片，為新歌宣傳，雖讓部分粉絲感到驚喜，但也有不少人對持批評態度，認為他未對事件做出充分交代。

另外，第二波閃兵名單中的陳大天，原本參演的舞台劇《三個傻瓜》換角處理，但另一齣《莎姆雷特》則保留他出演。陳大天在風波僅過兩個月，就在IG曬出工作照，並寫下「人生搞砸了。至少，工作不能砸」，甚至在出演節目一登場就自嘲「大家好我是劣跡藝人」，引來不少網友抨擊，批評他無視輿論急於回歸。

