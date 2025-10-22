新加坡「勝利號」新艦下水　未來還要當「無人機母艦」

▲新加坡新一代多用途作戰艦（MRCV）勝利號正式下水，未來將重於成為自主無人載具的母艦能力。（圖／翻攝自新加坡海軍官方臉書，下同。）

軍武中心／綜合報導

新加坡新一代多用途作戰艦（MRCV）勝利號近期正式下水，未來將逐步取代自1989年服役的同名巡邏艦「大前輩」，成為星國海軍艦隊現代化的核心力量。據了解，該艦除了是新加坡海軍至今最大、性能最強、結構最複雜的軍艦，還要成為能夠施放無人機、無人艦艇的母艦。

綜合外媒報導，新加坡新科工程公司（ST Engineering）所屬的造船廠於21日為新式艦艇舉行下水儀式，這艘新艦不僅沿用勝利級導彈護衛艦首艦「勝利號」的艦名，也沿用相同的「88」舷號。

公開數據顯示，新一代多用途作戰艦勝利號排水量高達8300噸，艦全長150公尺，航速超過22節。未來艦上擁有32單元的垂直發射系統，可能搭載「雲母」、「阿斯特」防空飛彈，另搭載8枚「藍矛」反艦飛彈。感測器配備由Thales集團出品多功能防空雷達及火控雷達，以及SAFRAN集團出品光電偵搜系統。

值得注意的是，從鋪設龍骨到下水，這艘新艦僅僅花費12個月，預計下水後將轉移至另一造船廠進行後續舾裝、系統集成和海試，而新加坡海軍計畫採購6艘同級艦，自2028年起陸續獲得，未來也將重於讓該型艦艇成為自主無人載具的母艦能力。