政治 政治焦點 國會直播 專題報導

NCC委員提名羅慧雯中立性遭質疑：中天問題在於製造假新聞

▲▼NCC委員提名羅慧雯中立性遭質疑：中天問題在於製造假新聞。（圖／翻攝國會頻道YouTube）

▲NCC委員提名羅慧雯（右）。（圖／翻攝國會頻道YouTube）

記者鄒鎮宇／綜合報導

立法院交通、教育及文化委員會今天繼續審查國家通訊傳播委員會（NCC）委員人事案，被提名人羅慧雯因過去於中天新聞台換照爭議期間發表明確立場文章，引發在野黨立委質疑其是否能維持客觀與中立。羅慧雯表示，若成為NCC委員，會將重心放在委員會本身業務，並強調將推動決策透明。

民眾黨立委林國成指出，羅慧雯曾撰文批評中天老闆干預新聞自由，並質疑其被二度提名為NCC委員的特殊性。國民黨立委羅廷瑋則關心NCC如何避免政治干預、確保獨立性。對此，羅慧雯強調，委員必須依據法規中立、獨立執行職責，將以專業判斷處理相關事務。

在審查過程中，羅慧雯針對外界對其過去評論中天換照案的疑慮解釋，身為學者時會釐清新聞自由相關概念，但若轉任NCC委員，將專注於委員會職責，並相信其他學者能繼續在學理領域發揮。她也多次強調，NCC在決策過程中的透明度不足，是造成外界不信任的重要原因，未來希望能定期公開資訊與會議，讓決策流程更加公開。

另外，羅慧雯回應國民黨立委洪孟楷關於中天新聞台員工是否受限自由的提問時，表示根據過去調查確實有相關情形。洪孟楷也質疑NCC在行政訴訟中的敗訴紀錄，羅慧雯則認為應尊重司法判決，目前並未看到可直接回應新聞自由部分的相關文件。

針對NCC未來在媒體申設與換照的態度，羅慧雯表達，申設部分可較寬鬆，頻道執照廢止後仍可再申請，但最終須由委員會合議決定。她也指出，中天未能換照的原因不僅僅是新聞內容爭議，還包括內控和自律機制失靈，以及未履行前次換照承諾。

審查最後，民進黨籍委員李昆澤宣布，所有被提名人均完成說明與答詢，NCC委員人事同意權案將提報院會進行決議。

