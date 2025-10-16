　
    • 　
>
史哲盼半年後社會接受「寧靜車廂」　立委提案推親子選擇

▲▼高鐵,寧靜車廂,台灣高鐵。（圖／高鐵公司提供）

▲高鐵推出寧靜車廂措施，主要針對3C使用和成人大聲喧嘩。（示意圖／高鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

高鐵「寧靜車廂」惹議，立法院交通委員會今通過臨時提案，要求高鐵研議寧靜車廂與親子車廂不同選擇，另也有立委建議打造中的新世代列車N700ST可設親子車廂，高鐵董事長史哲表示將會討論。史哲也指出，寧靜車廂勸導不包含嬰幼童，透過精進作為，大約半年後社會大眾可以接受，會尋求更好實施方式。

立法院交通委員會今邀高鐵董事長史哲針對「寧靜車廂」執行情況進行報告，立委李昆澤質詢時表示，台鐵設置親子車廂和設計時曾與親子團體討論，高鐵列車一體成形，整列交車後車廂無法改造，且對安全也會有影響，不過推動過程高鐵仍有失職之處，討論過程沒有跟親子團體對話，且宣導過程時間不足、倉促，容易造成社會對立，重大交通政策必須有半年以上對話宣導。

立委蔡其昌則表示，寧靜車廂是多數搭乘高鐵旅客支持的政策，但對外溝通宣導和內部員工教育訓練上有落差，寧靜車廂不應該造成親子友善目標的干擾，應強化對社會溝通和落實內部教育訓練。

高鐵董事長史哲表示，目前寧靜車廂每列車勸導約5次，大部分是講手機，多數旅客接受勸導也樂意改善，通過精進作為後，他認為大約半年後社會大眾可以接受，寧靜車廂與親子友善是使命和責任，會持續溝通，尋求更好的實施方式。

▲▼高鐵董事長史哲(右2)今赴立院報告寧靜車廂措施上路情況。（圖／記者李姿慧攝）

▲高鐵董事長史哲(右2)今赴立院報告寧靜車廂措施上路情況。（圖／記者李姿慧攝）

立委黃健豪也提案，請交通部協調高鐵公司針對寧靜政策，研議針對不同車廂，提出寧靜車廂與親子車廂等不同選擇，讓民眾可依需求各自搭乘，並於一個月內回覆。立法院交通委員會今也通過該臨時提案。

立委魯明哲則建議高鐵新購的新世代列車，還沒交車的新車可以考慮設置家庭車廂或親子車廂。蔡其昌也表示，高鐵舊車廂要改變很困難，新車廂已經在打造當中，除寧靜車廂外，現行行李空間可放置大型嬰兒推車空間不多，新車車廂可考量改變或調整增加空間。

針對立委建議親子車廂和親子空間設置，史哲表示，新車將會來討論。

10/15 全台詐欺最新數據

580 2 9360 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

高鐵「寧靜車廂」1.7萬人被勸導　檢討執行改「口頭柔性引導」

高鐵「寧靜車廂」1.7萬人被勸導　檢討執行改「口頭柔性引導」

高鐵「寧靜車廂」措施引發育兒不友善質疑，立法院交通委員會今(16日)邀交通部及高鐵董事長史哲專案報告，高鐵報告指出，該措施9月22日實施至10月13日已勸導1.7萬件，73%是講電話和用3C未戴耳機，其他為成人大聲喧嘩，高鐵表示，嬰幼童不列勸導範圍，另勸導方式即起調整為口頭提醒和柔性引導。

普發1萬闖關成功在望！立院協商保留8案

普發1萬闖關成功在望！立院協商保留8案

蔡其昌否認明年2月接總召　笑喊：媒體常幫我點名找位置

蔡其昌否認明年2月接總召　笑喊：媒體常幫我點名找位置

反對高鐵寧靜車廂！蘇怡寧嘆：變相歧視兒童

反對高鐵寧靜車廂！蘇怡寧嘆：變相歧視兒童

綠委批高鐵「寧靜車廂」多此一舉　籲推動「寶寶哭泣我OK」文化

綠委批高鐵「寧靜車廂」多此一舉　籲推動「寶寶哭泣我OK」文化

關鍵字：

高鐵寧靜車廂親子車廂立法院史哲

讀者迴響

現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫

現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫
台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

