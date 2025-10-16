史哲盼半年後社會接受「寧靜車廂」　立委提案推親子選擇

▲高鐵推出寧靜車廂措施，主要針對3C使用和成人大聲喧嘩。（示意圖／高鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

高鐵「寧靜車廂」惹議，立法院交通委員會今通過臨時提案，要求高鐵研議寧靜車廂與親子車廂不同選擇，另也有立委建議打造中的新世代列車N700ST可設親子車廂，高鐵董事長史哲表示將會討論。史哲也指出，寧靜車廂勸導不包含嬰幼童，透過精進作為，大約半年後社會大眾可以接受，會尋求更好實施方式。

立法院交通委員會今邀高鐵董事長史哲針對「寧靜車廂」執行情況進行報告，立委李昆澤質詢時表示，台鐵設置親子車廂和設計時曾與親子團體討論，高鐵列車一體成形，整列交車後車廂無法改造，且對安全也會有影響，不過推動過程高鐵仍有失職之處，討論過程沒有跟親子團體對話，且宣導過程時間不足、倉促，容易造成社會對立，重大交通政策必須有半年以上對話宣導。

[廣告]請繼續往下閱讀...

立委蔡其昌則表示，寧靜車廂是多數搭乘高鐵旅客支持的政策，但對外溝通宣導和內部員工教育訓練上有落差，寧靜車廂不應該造成親子友善目標的干擾，應強化對社會溝通和落實內部教育訓練。

高鐵董事長史哲表示，目前寧靜車廂每列車勸導約5次，大部分是講手機，多數旅客接受勸導也樂意改善，通過精進作為後，他認為大約半年後社會大眾可以接受，寧靜車廂與親子友善是使命和責任，會持續溝通，尋求更好的實施方式。

▲高鐵董事長史哲(右2)今赴立院報告寧靜車廂措施上路情況。（圖／記者李姿慧攝）

立委黃健豪也提案，請交通部協調高鐵公司針對寧靜政策，研議針對不同車廂，提出寧靜車廂與親子車廂等不同選擇，讓民眾可依需求各自搭乘，並於一個月內回覆。立法院交通委員會今也通過該臨時提案。

立委魯明哲則建議高鐵新購的新世代列車，還沒交車的新車可以考慮設置家庭車廂或親子車廂。蔡其昌也表示，高鐵舊車廂要改變很困難，新車廂已經在打造當中，除寧靜車廂外，現行行李空間可放置大型嬰兒推車空間不多，新車車廂可考量改變或調整增加空間。

針對立委建議親子車廂和親子空間設置，史哲表示，新車將會來討論。