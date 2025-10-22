台南仁義銀髮槌球隊拚出精神　樂活盃凝聚社區長輩運動力

▲台南市仁德區仁義運動公園槌球場，銀髮選手揮槌上陣，展現穩健身手與競技精神。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為鼓勵社區長輩走出家門、維持規律運動習慣，樂活基金會22日下午與台南市仁德區仁義社區於仁義運動公園槌球場，舉辦「樂活盃鄰裡手拉手槌球比賽」，吸引多位銀髮選手組隊參賽，長輩們揮槌落球、一桿進洞的身手毫不輸年輕人，展現旺盛生命力，也凝聚社區情感。

仁義社區擁有專用槌球場，每日清晨都有長輩自發到場練習，成為當地最具特色的銀髮運動場景。槌球隊成立逾10年，由居民自組而成。餘文輝主任表示，這份熱情源自父執輩的堅持，當年父親年過七旬仍每天往返新化學習槌球，也帶動社區陸續爭取公私部門資源，正式成立「永槌不朽」仁義槌球隊。

目前隊員年齡從63歲至90歲不等，不僅球技純熟、體態靈活，還培育出教練、裁判及種子球員，成為臺南地區各單位舉辦槌球賽事的重要支援團隊。除社區練習外，隊伍也多次代表參加外縣市交流賽，長輩因規律運動而神採奕奕，是健康老化的最佳示範。

本次比賽歷時3個半小時，長輩從熱身到完賽仍精神飽滿，87歲奶奶全程參與未顯疲態，贏得現場掌聲。仁義里長鍾銘洋也到場為選手加油，並與主辦單位一同頒發獎狀與獎品，為賽事畫下溫馨句點。

樂活基金會結合長照與醫療資源投入社區，蔡姓社工表示，槌球運動不僅提升長輩自信與社會參與，更彰顯仁義社區「友善參與、友善居民、友善環境、友善組織」的失智友善精神，透過運動與陪伴實踐「鄰裡手拉手、你我憶起走」。