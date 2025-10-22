　
    • 　
>
地方 地方焦點

台南啟動2025科學小常識環島列車　450位師生參與體驗科學魅力

▲「2025台灣科學小常識環島列車」在台南文化創意產業園區啟動，450位師生參與，現場氣氛熱烈。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「2025年台灣科學小常識環島列車」22日上午自台南站啟程，啟動儀式在文化創意產業園區登場，包含國科會科長魏智群、專員胡敏琪、台南市教育局主任祕書陳宗暘、台鐵台南站長吳文傑及成功大學科學教育中心主任徐旭政皆出席，與450位南市師生共同見證科學啟程，20座互動攤位吸引排隊體驗，場面熱鬧。

市長黃偉哲指出，台南長期耕耘科學教育，不僅培育學生紮實探究能力，今年全國中小學科展更拿下縣市團體全國第三、國中組全國第一，證明孩子玩科學不是空談。他說，隨著沙崙智慧綠能科學城成形，台南已站上科技與創新的核心，市府會持續整合成大等在地資源，讓孩子從生活中接觸科學、理解科技，未來不只是使用者，更要成為創造者。

教育局長鄭新輝表示，教育局與成大、師大等專業團隊合作多年，透過教師研習、科學營、全民科學日等紮根科學小常識教育，每年參與科學小常識列車，就是要讓學生在互動中學習、在實作中理解原理，培養觀察與思辨力。

成大科學教育中心主任徐旭政補充，科學小常識環島列車由國科會主辦，今年已邁入第10年，自10月20日從台北出發，6天行經28個站點，提供超過300項科學體驗，讓科學走出課本、走進每一個孩子的日常。

教育局指出，本次台南站設定半導體小學堂、藍曬圖文創、非牛頓流體、變化球原理、陀螺飛輪、望遠鏡體驗、氣球火箭、怪怪飛行器與主題科學教室等實驗攤位，學生親手操作、驚呼連連，現場充滿歡笑與驚奇。市府期盼透過此活動，讓孩子在遊戲與好奇中培養科學力，啟動未來更多可能。

台中驗出非洲豬瘟！　黃偉哲說話了

中部首度傳出非洲豬瘟確診案例，農業部證實台中梧棲一處養豬場採檢陽性，引發地方養豬業高度緊張，台南市長黃偉哲22日緊急在永華市政中心宣佈啟動高規格防疫應變機制，並將動用第二預備金撥付1000萬元，作為防疫、宣導與產業補強費用，務必阻擋疫情南下。

南科賺錢北部收？台南怒批財政分配失衡黃偉哲要求翻修財劃法

快訊／台南恐怖車禍！自小客「車頂削飛」座椅露出

喊話鄭麗文成立「南台灣勝選小組」　邱毅點3原因：高雄勝算最大

從農村到街區青年站上台南公共舞台五團隊提案接軌政策

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

