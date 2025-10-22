台南啟動2025科學小常識環島列車　450位師生參與體驗科學魅力

▲「2025台灣科學小常識環島列車」在台南文化創意產業園區啟動，450位師生參與，現場氣氛熱烈。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「2025年台灣科學小常識環島列車」22日上午自台南站啟程，啟動儀式在文化創意產業園區登場，包含國科會科長魏智群、專員胡敏琪、台南市教育局主任祕書陳宗暘、台鐵台南站長吳文傑及成功大學科學教育中心主任徐旭政皆出席，與450位南市師生共同見證科學啟程，20座互動攤位吸引排隊體驗，場面熱鬧。

市長黃偉哲指出，台南長期耕耘科學教育，不僅培育學生紮實探究能力，今年全國中小學科展更拿下縣市團體全國第三、國中組全國第一，證明孩子玩科學不是空談。他說，隨著沙崙智慧綠能科學城成形，台南已站上科技與創新的核心，市府會持續整合成大等在地資源，讓孩子從生活中接觸科學、理解科技，未來不只是使用者，更要成為創造者。

教育局長鄭新輝表示，教育局與成大、師大等專業團隊合作多年，透過教師研習、科學營、全民科學日等紮根科學小常識教育，每年參與科學小常識列車，就是要讓學生在互動中學習、在實作中理解原理，培養觀察與思辨力。

成大科學教育中心主任徐旭政補充，科學小常識環島列車由國科會主辦，今年已邁入第10年，自10月20日從台北出發，6天行經28個站點，提供超過300項科學體驗，讓科學走出課本、走進每一個孩子的日常。

教育局指出，本次台南站設定半導體小學堂、藍曬圖文創、非牛頓流體、變化球原理、陀螺飛輪、望遠鏡體驗、氣球火箭、怪怪飛行器與主題科學教室等實驗攤位，學生親手操作、驚呼連連，現場充滿歡笑與驚奇。市府期盼透過此活動，讓孩子在遊戲與好奇中培養科學力，啟動未來更多可能。