防非洲豬瘟！　台南校園午餐11月底前停用溫體豬肉

▲台南市教育局宣佈11月底前停止校園使用溫體豬肉，全面啟動午餐食安防疫措施。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

農業部證實台中出現非洲豬瘟案例，台南市教育局22日緊急啟動校園食安應變機制，要求全市各級學校立即調整午餐供應方式，11月底前暫停使用溫體豬肉，改採CAS合格冷凍豬肉或其他替代蛋白質食材，全面提高校園防疫層級。

教育局表示，為避免非洲豬瘟肉品流入校園，目前已通知各校調整午餐主選單，使用合格冷凍豬肉或雞肉、魚肉、豆製品等替代來源，營養師須確保蛋白質及熱量符合教育部營養午餐基準，防疫與餐食品質不可偏廢。後續是否恢復使用溫體豬肉，將視中央疫情發展與農業部公告滾動調整。

除食材把關外，教育局同步要求學校加強廚餘控管，所有廚餘一律交由環保局或合格業者回收，不得提供養豬，同時暫停午餐剩食讓學生打包帶回，避免增加病毒接觸風險。校園與團膳業者也須落實食材追溯、環境消毒與防疫宣導。

教育局長鄭新輝強調，面對非洲豬瘟防疫關鍵階段，台南市校園午餐採「預防優先、嚴密守護」原則，將持續與農業局、衛生局、環保局合作，強化稽查與防疫管理，守住學童健康防線，也讓家長安心。他呼籲師生與家長共同配合，讓學校成為最堅固的食安堡壘。