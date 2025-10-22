　
地方 地方焦點

南科賺錢北部收？台南怒批財政分配失衡　黃偉哲要求翻修財劃法

▲台南市長黃偉哲呼籲中央儘速修正《財政收支劃分法》，糾正長期資源不公現象。（記者林東良翻攝）

▲台南市長黃偉哲呼籲中央儘速修正《財政收支劃分法》，糾正長期資源不公現象。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

財政部日前召開統籌分配稅款分配方式會議，與全國縣市財政代表討論《財政收支劃分法》修法方向，台南市政府22日嚴正表示支援改革，但也直言目前制度已嚴重失衡，造成中南部「只生產、不受惠」，要求中央儘速完成修法，不能再拖延。

台南市府指出，現行財劃法制定於數十年前，已無法反映區域發展現況，導致北部城市坐享稅收，中南部卻需負擔工業、再生水、滯洪池、廢棄物處理、下水道等重大建設成本。例如南科產值已超越竹科，但營業稅仍依企業設籍地迴流，多落在北部縣市，使南部長年承受「生產在南、分配在北」的不公制度。

針對財政部提出將營利事業營業額占比從30%下修至8%的方案，台南表達支持，並強調這不只是地方財務問題，而是全國財政正義的核心。台南表示反對北部長期壟斷營業額，反對地方成為經濟體系中的「次等公民」。

市府也具體提出三項修法建議：一、降低人口數占比、提高土地面積權重，反映地方在治水、環保、公安等「守土有責」成本。二、將幼年與老年人口納入加權，補足高齡化城市與負擔社福縣市的財政壓力。三、重新檢討營業額回流機制，遏止「只設籍、不生產」縣市坐享稅收。

此次財政部版本新增鼓勵地方財政努力指標，並將工業人口、農林漁牧產值及幼年、老年人口納入計算，台南表示方向正確，但仍要求中央加快腳步、具體入法。

市府強調，南部不能再接受「一國兩制式」的財政分配，中央應傾聽地方聲音，讓各縣市能在公平、公正制度下發展，共同實現「均衡城鄉、均衡台灣」。台南也將持續與其他地方政府聯合發聲，推動修法到底。

