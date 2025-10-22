　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

砂石車雨中失控撞斷2電桿　楊梅、龍潭830戶「瞬間斷電」

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市楊梅區老莊路今（22）日接近中午時，2根電線桿遭不明車撞倒，沿線電線瞬間斷電，導致楊梅區東森路、老莊路與永寧里地區以及龍潭區德湖街一帶住戶共計830戶住戶停電，台電桃園營業處獲報後立即派員到場搶修，截至下午2時許已復電824戶，剩餘6戶還在持續搶修中；楊梅警分局指出，經查是一輛砂石車因天候不佳自撞電桿，導致2根電桿斷裂倒塌，砂石車肇事後已逕行離去，警方將通知肇事當事人到案說明，釐清事故發生原因。

▲桃園市楊梅區老莊路今天上午遭砂石車撞倒2根電桿，導致楊梅、龍潭地區830戶住戶停電。（圖／台電桃園營業處提供）

▲桃園市楊梅區老莊路今天上午遭砂石車撞倒2根電桿，導致楊梅、龍潭地區830戶住戶停電。（圖／台電桃園營業處提供）

▲桃園市楊梅區老莊路今天上午被砂石車撞倒2根電桿，台電工程人員到場搶修。（圖／台電桃園營業處提供）

▲桃園市楊梅區老莊路今天上午被砂石車撞倒2根電桿，台電工程人員到場搶修。（圖／台電桃園營業處提供）

桃園區營業處指出，這起電桿斷裂事故於今天上午11時47分獲報，楊梅區老莊路上2根電桿遭不明車輛撞斷，導致楊梅區東森路、老莊路與永寧里地區以及龍潭區德湖街一代住戶瞬間停電，經統計共有830戶住戶停電，台電立即派員到場搶修，截至下午2時許已復電824戶（復電率為99%），目前尚餘6戶還在持續搶修中。

▲桃園市楊梅區老莊路今天上午遭砂石車撞倒2根電桿，台電人員到場搶修。（圖／台電桃園營業處提供）

▲桃園市楊梅區老莊路今天上午遭砂石車撞倒2根電桿，台電人員到場搶修。（圖／台電桃園營業處提供）

楊梅警分局表示，今天上午11時50分接獲通報，楊梅區老莊路795號前發生電線桿倒塌事故，經查為砂石車疑似因天候不佳自撞電線桿，導致2根電線桿斷裂倒塌，現場雙向車道因倒塌電桿受阻無法通行，警方獲報後趕至現場協助疏導交通。肇事砂石車事後逕自駛離現場，警方調閱監視器查明後已通知肇事駕駛到案說明，以釐清事故發生原因，並須負責台電電桿斷裂後續賠償事宜。

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

楊梅老莊路砂石車自撞電桿830戶停電台電搶修中

