「挖土機超人」今家祭　總統頒褒揚令「謝謝他為台灣所做的一切」

記者沈繼昌、郭玗潔／桃園報導

桃園市挖土機業者林鴻森前往光復鄉救災，奮戰8日後不小心受傷，緊急送醫急救多日仍不幸病逝，家屬遵從遺願不舉辦公祭。今（22）日於桃園市立殯儀館舉辦家祭，總統府副秘書長何志偉代表總統到場頒予褒揚令，現場氛圍莊嚴肅穆，大家回憶起林鴻森都相當不捨。

▲「挖土機超人」林鴻森救災殉難今家祭，總統府副秘書長何志偉(右一)代表總統頒褒揚令。（圖／林鴻森家屬提供）

何志偉今天代表總統到場頒予褒揚令，提到賴清德總統前去慰問時，林鴻森的母親曾哀痛說兒子過世她很不捨，「但她的孩子走得很光榮」，林鴻森是個非常孝順的人，生活規律簡單，一下班就會回家陪家人，小家庭相當幸福。

何志偉表示，林鴻森並非一個人到花蓮，他的同事、家人、朋友都在第一時間趕到現場。當時林鴻森一通電話通知家人就出發救災，用挖土機不斷挖著，一刻都不敢停歇，他知道現場的每一分、每一秒都攸關生命，在花蓮，他把自己的精力毫無保留的給予災區、給予每一個需要復元的角落，直到他身心俱疲、直到最後一刻。今天在這裡送別，「除了悲傷之外，更多的是感激，更多的是敬意，我們會永遠記得他，記得他從來不喊累，總是微笑的樣子…林老闆的善心和愛心永遠不會被遺忘，也謝謝他為台灣所做的一切。」

據了解，林鴻森家住桃園市蘆竹區，平日經營挖土機工程，在花蓮光復洪災後，林毫不猶豫載運挖土機、小山貓等機具奔赴花蓮，與侄子一同投入災區復原工作；侄子救災到第6天先行返家，而林鴻森則持續堅守，但第7天時林的左腳不慎遭刺傷，傷口逐漸腫脹，第8天時已經出現惡化，林鴻森驚覺情況不對，才自行聯繫救護車前往門諾醫院治療。

醫院初步診斷林的左腳傷口感染，經與家屬協商後決定轉送林口長庚醫院，未料到院時林鴻森病況急轉直下、陷入昏迷，院方雖全力搶救，但仍因感染引發敗血症，導致多重器官衰竭，最終於中秋夜不幸離世。

▼ 「挖土機超人」林鴻森花蓮救災殉難舉國不捨 。（圖／家屬提供）