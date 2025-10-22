高雄26萬頭豬無異狀！4措施防堵非洲豬瘟　全面禁餵廚餘

▲陳其邁曝高雄豬隻健康狀況，4措施防堵非洲豬瘟。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

今（22）日農業部說明台中養豬產業檢測出非洲豬瘟陽性病毒的疑似案例，高市府動員嚴防非洲豬瘟，市長陳其邁今日也召開高雄市防治非洲豬瘟記者會，說明市府持續推動豬隻疾病監測及安全管理措施，他並指出，根據定期抽檢結果顯示，本市豬隻整體健康情形良好，近年均未發現異常案例。

陳其邁表示，目前全市共有391處養豬場，飼養豬隻約26萬頭。現使用廚餘養豬僅4場，今中央也已全面禁止廚餘餵豬。針對豬瘟、口蹄疫等重大疫病，市府每年定期抽驗約十分之一的豬場，檢驗結果均為正常。

▼高雄總動員，4措施防堵非洲豬瘟。（圖／記者賴文萱翻攝）

另針對風險較高或曾使用廚餘餵養的豬場，市府提高監測頻率，每場抽取15頭豬隻血液樣本檢測。今年截至目前，已完成36場、共540件血清樣本檢驗，結果全數正常，顯示本市豬隻健康狀況穩定。

除例行監測外，陳其邁說明，市府亦從多層面加強防疫防線，全力守護畜牧安全。包括持續針對屠宰場及肉品販售通路進行抽驗，確保市售豬肉產品符合法規與衛生標準，並呼籲市民遵守中央檢疫規定，切勿自疫區攜帶肉類製品回國，以防疫情輸入。

同時全面管制並消毒運輸車輛，防止病原擴散、強化死亡異常即時通報及疫情調查，針對全市391處養豬場定期追蹤豬隻健康。

配合中央政策，自10月22日起全面禁止廚餘餵養，由環保局統一回收處理、針對158處高風險場加強稽查，嚴防違規情形，機關、學校廚餘聯繫轄區清潔隊依量能協助清運，針對餐館、旅館等事業單位由事業單位委託民間清運業者送至處理廠或環保單位指定地點。

另有關高雄市營養午餐食材採用三章一Q，可溯源台灣食材，因應近日豬肉供應狀況視情況更改菜單，以維持小朋友正常蛋白質攝取。

陳其邁強調，防疫是全民共同責任，呼籲養豬戶確實執行場內防疫管理與通報機制，若發現豬隻異常，應立即通知動保處，市府將持續與中央機關及民間團體合作，齊心守護本市豬隻健康，維護畜牧產業安全與永續發展。