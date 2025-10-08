名店「茗香園」疑爆食物中毒！女客控吃完上吐下瀉　店家回應了

▲茗香園冰室中山店傳出食物中毒的情況，店家回應了。（圖／翻攝自Google地圖）



記者柯振中／綜合報導

有網友近日在Threads上爆料，與同事3日前往茗香園冰室中山店用餐，卻疑似出現食物中毒的情況，在網路上引起討論。對此，店家也做出回應，希望這名顧客致電聯繫，他們會給出令顧客滿意的補償解決方案。

這名網友發文表示，3日下午1點左右，她與同事一同前往茗香園中山店用餐，大約2點左右離開，沒想到3名點同一道菜的同事，都陸續出現了上吐下瀉的情況，讓她不禁向網友詢問，「有人也是10/3在茗香園中山店用餐，結果食物中毒的嗎？」

貼文引發討論以後，店家立即在下方留言，他們相當重視顧客的意見，因為顧客用餐後出現不適的情況，為了能夠更好地解決這件事，希望顧客能夠提供證明，讓他們能夠釐清問題來源，進一步確保食品、服務達到最高標準。

店家表示，網友可以將實體證明文件提供給餐廳管理團隊，他們將嚴格保密個人訊息、所交付的證據，確認事件屬實以後，會立即採取適當的彌補對策，確保類似事件不會再發生。但若事實並非如此，也會進一步查證。

店家最後表示，希望顧客能夠主動聯繫，以能夠解決這項問題、並提供令顧客滿意的解決方案。

根據《三立新聞網》報導，餐廳方面回應，目前尚未接到聯繫，因此無法做出回應。等網友提供證明以後，會做後續處理。