全國豬隻禁運禁宰5天　量販通路：生鮮豬肉供貨量充足

生活中心／台北報導

農業部今天上午公布台中養豬場驗出國內首例疑似非洲豬瘟案例，並公告自今天中午12時起全國豬隻禁運禁宰5天，且將視後續狀況延長。對此，國內通路全聯、家樂福等業者均表示，目前生鮮豬肉供貨量充足，且豬肉均來自可溯源的合格屠宰廠，讓消費者安心選購。

農業部指出，台中一處養豬場死亡豬隻驗到非洲豬瘟陽性反應，已撲殺195頭豬隻，後續將與台中市政府合作進行相關防疫工作，自今天中午12時起全台豬隻禁運禁宰（5天，視後續狀況延長），禁運禁宰前已運出的豬售進入肉品市場、屠宰場，活豬只進不出；並將進行產銷調節，穩定豬肉供應。

對此，全聯福利中心表示，因應今起全台豬隻禁宰、禁運為期5天，全聯生鮮豬肉供貨量充足。全聯豬肉均來自可溯源的契約牧場與合格屠宰廠，屠宰過程皆依規範進行，且有獸醫師駐廠把關，嚴守食安，讓消費者安心選購。

家樂福表示，販售的台灣冷藏、冷凍台灣豬肉商品，皆是與可溯源的契作牧場合作，並嚴格控管豬隻生長過程與健康把關，包含產鏈過程符合規範，並會定期審核合格的屠宰廠。因應禁宰禁運5天規定，家樂福貨量充足維持穩定供應，並遵守食安規範，提供顧客安心的肉品選購。

愛買指出，全台各門市所販售的豬肉品，主要來源為台糖公司及屏東地區合法登錄養豬場，所有產品均通過政府相關檢驗及動物防疫規範。後續將持續密切關注主管機關公告，並依政府政策滾動調整進貨與販售來源，確保民眾食用安全、安心採買，同時也會維持穩定貨量供應，讓消費者購買無虞。