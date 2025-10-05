「寧夏市場陳先生」買1.3公噸黑心豬大腸？寧夏夜市發聲了

▲「百威食品有限公司」涉嫌使用工業級雙氧水加工豬腸稽查狀況。（圖／食藥署提供）

記者鄺郁庭／綜合報導

針對「黑心豬大腸事件」，寧夏夜市今（5）日發出正式聲明，表示第一時間已啟動攤商自查機制，並全力配合台北市衛生局進行抽驗。夜市強調，對食品安全「零容忍」，若查有不合格供應商，將立即停售、下架並通報主管機關，確保消費者的健康權益。

寧夏夜市在粉專指出，初步盤查結果顯示，確有少數攤商使用豬大腸，但數量遠低於新聞報導所述。為維護透明與信任，夜市決定主動公布進貨廠商名單，並啟動QR Code查驗制度，讓消費者能即時掌握食材來源。

聲明中提到三項後續措施，「公布寧夏夜市攤商、店家進貨廠商名單」、「啟動QR code食材來源查驗機制」、「強化攤商自主管理與進貨單據保存」。夜市強調，將持續督導攤商落實食安管理，也支持政府嚴懲不法供應商。

食品藥物管理署4日深夜公布，問題產品分別是「B級大腸」與「白小腸」共3.7公噸流入台北、桃園、高雄、屏東等4縣市業者，最大宗是桃園市2.1公噸已全數下架，但另有1.3公噸全部流入北市寧夏市場1業者，相關狀況有待查核釐清；食藥署也要求衛生局加強市場、餐廳及通路抽樣檢驗。

根據食藥署最新公布流向圖，「白小腸」2,159公斤全數流向桃園市業者，已經完成下架；至於「B級大腸」則分別到高雄、屏東、台北3業者，其中又以台北市寧夏市場陳先生購入1,330公斤最多，且需進一步查核及確認。

食藥署南區管理中心主任魏任廷指出，屏東縣業者購入180公斤，都已售予散戶，無庫存；高雄市業者分兩批購入126公斤，已無庫存，其中一批36公斤供應給特定船舶補給商，沒有到市面上販售，另一批90公斤則自行銷毀；台北市寧夏市場陳先生購入1,330公斤，北市衛生局已經積極在查核。