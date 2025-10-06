阿宗麵線用到黑心大腸！「老闆回應」她大讚：公關危機範本

▲西門商圈名店「阿宗麵線」。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

日前有3.7公噸黑心豬大腸流入台北、桃園、高雄、屏東等4縣市，北市西門町名店「阿宗麵線」也遭波及，坦承其中一家豬腸供應商與此次食安風暴源頭「 百威食品有限公司」有關。老闆親上火線接受採訪，雖然口條不流利，但句句誠懇、重點明確，讓財經網美大讚是「公關危機處理範本」。

財經網美胡采蘋在粉專「Emmy追劇時間」表示，她覺得阿宗麵線的老闆很能抓住公關重點，「雖然講話不是很流利，但是每一句話都是重點，他說他們已經很嚴格把控了，這家黑心大腸一斤還比別人貴五塊，沒想到是有問題的」，也強調已經趕快下架全部貨品了，真的很對不起消費者。

胡采蘋說，老闆第一句話「我以為我用到好料，沒想到是黑心的」，立刻讓人覺得他很可憐，可以感同身受這種多花錢還買到奧貨的感覺。加上老闆講話不流利，看起來老實，反而讓人覺得，老闆是真心想保護自家麵線。

相較於同樣中鏢卻選擇避談的其他業者，阿宗老闆誠實面對反而獲得肯定，「這個訪問真的滿值得一般中小企業參考，可以作為公關案例存起來。」

貼文引發討論，不少人也認同，「真誠是要點，表現不拘」、「要有道歉的誠意，老闆有做到」、「雖然阿宗不算頂級，但這次危機處理給過啦！」但也有網友質疑，「幾十年天天進貨的材料，怎麼會看不出有問題？」「怎麼會花更多錢買B級品？」意見兩極。不過多數留言仍肯定他的態度，「誠意道歉是基本的」、「雖然嘴笨，但他很實在」、「買到爛貨不是錯，錯在黑心廠商。」