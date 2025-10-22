快訊／台東死亡車禍！76歲女過馬路被撞飛30m　送醫傷重不治

▲台東知本路一段發生死亡車禍。（圖／記者楊晨東翻攝，下同）

記者楊晨東、劉人豪／台東報導

台東市知本路一段今（22）日發生死亡車禍，76歲陳姓女子過馬路時被車撞，送醫傷重不治，詳細事故原因仍待調查釐清。

據了解，76歲陳姓老婦人，今（22）日上午8時許於台東市知本路一段過馬路時，遭一輛休旅車撞擊，猛烈的撞擊力道將她彈飛約30公尺，當場失去呼吸心跳。現場熱心民眾上前實施心肺復甦術（CPR），但因傷勢過重，送醫後仍不幸宣告不治。事故詳細原因仍待警方進一步調查釐清。