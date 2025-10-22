台東警宣導識詐防騙　讓長輩聰明不再受害

▲台東警宣導識詐防騙。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為強化長者防詐觀念，台東縣警察局「東警宣導團」日前前往友善關懷據點——永樂據點舉辦識詐宣導活動，由刑事警察大隊針對高齡族群常見的「假檢警」詐騙手法進行解析，提醒長輩提高警覺、守護財產安全。

刑警大隊宣導員警指出，「假檢警」詐騙常以「涉嫌刑案」或「個資外洩」為由，假冒檢警人員製造緊急氛圍，要求被害人交出提款卡、存摺或匯款至所謂的「安全帳戶」。這類手法多利用長者恐懼與焦慮心理，導致誤信詐騙指令。警方強調，真正的司法或警察機關絕不會要求民眾交付金錢或帳戶資料，一旦遇到可疑情形，應立即撥打165反詐騙專線查證。

現場除以真實案例說明外，亦透過有獎問答互動，讓長者在輕鬆氣氛中學習識詐知識。許多民眾表示，透過這次宣導，對詐騙手法有了更深認識，未來若接獲可疑電話，能夠更快判斷與防範。

活動中，少年警察隊也同步進行反毒與住宅竊盜防制宣導，呼籲家長多關懷青少年，遠離毒品誘惑，同時提醒獨居長輩提高防範意識，妥善保管貴重物品，避免成為歹徒目標。

台東縣警察局局長蔡燕明表示，東警宣導團自成立以來，已深入各鄉鎮文化健康站及關懷據點推廣防詐知識。未來將持續結合社區、協會與學校辦理識詐與自我保護宣導，透過多元管道落實「關懷提問」精神，攜手打造更安全、安心的在地生活環境。