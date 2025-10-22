「活豬現在卡在路上、拍賣場」待協助　藍委：禁用廚餘養豬防豬瘟

▲國民黨團召開「非洲豬瘟來襲 中央地方合作抗疫」記者會 。（圖／國民黨團提供）



記者崔至雲／台北報導

國內疑出現非洲豬瘟案例，國民黨團今（22日）下午召開記者會呼籲中央與地方政府立即啟動禁運、撲殺與清消，進行必要的防堵措施。國民黨立委張嘉郡更主張，2018年非洲豬瘟橫掃世界時，雲林縣長張麗善就率先宣布全面禁止廚餘養豬，這項政策當年雖然被質疑，但事實證明是正確的決定，她呼籲這不能是短期性措施。

首席副書記長林沛祥提到，今天早上接到消息，在台中有非洲豬瘟案例發生，這個也是首次在本土豬隻上驗出陽性反應，情況非常嚴峻，所以黨團在此特別重申，防疫是中央跟地方要一起度過，大家要共體時艱度過難關，既然事情已經發生，就要盡一切可能不止是在源頭防治，更重要是建立一套預防機制，讓非洲豬瘟肆虐多個國家的疾病在台灣傷害降到最低。

立委蘇清泉說，該病毒為DNA病毒，雖不會感染人，但極具傳染力，可在冷凍豬肉中存活1至3年，也能在豬舍環境中長時間存在，此次疫情可能與廚餘養豬有關，目前全台約有463場廚餘養豬場，豬隻約46萬頭，占全國總量約一成。

蘇清泉也認為農業部應全面推動禁用廚餘餵豬，改以豆類或其他飼料取代。同時，團膳、學校、監獄與軍中餐廚廢棄物應全數分化處理，避免再流入養殖體系，病死豬屍體也必須妥善處理，防止骨粉再利用。

張嘉郡表示，這次豬瘟爆發有兩個結構性的問題，廚餘與邊境管理，可以說是台灣防疫的兩大破口，非洲豬瘟病毒不會自己產生，一定是從邊境進來，因此，邊境管理一定要再加強。

至於禁止廚餘養豬，張嘉郡表示，這是早該執行的政策，農業部今日宣布是亡羊補牢，當2018年非洲豬瘟橫掃世界時，雲林縣長張麗善在2018年12月就職當天下午就率先宣布全面禁止廚餘養豬，這項政策當年雖然被質疑，但事實證明是正確的決定，她呼籲這不能是短期性措施。

張嘉郡表示，她已經收到很多農民反映，由於事發突然，今天早上出豬，有些在路上，有些已到拍賣場，這些豬都還是活的，她認為基於防疫，這些豬隻絕對不可能再載運回來，農民也願意支持移動管制，但活豬現在卡在車上、卡在拍賣場，現在農民、業者都不知道該怎麼辦，呼籲農業部必須馬上擬定配套措施，幫助這些無辜的豬農。

藍委吳宗憲提及，過去越南發生非洲豬瘟時，當地豬價往上飆兩成，而大家也知道台灣若將價格往上調，未來降下來機率不高，恐將嚴重衝擊民生，希望行政院物價小組趕快進入了解，農業部也要介入豬肉肉品供應調配。依據非洲豬瘟中央災害應變中心組織分級管理機制，2例以上案例就要由行政院長當召集人、農業部長擔任指揮官，現在雖然還沒這麼嚴重，但也已撲殺上百頭豬隻，所以請中央趕快統一管理，別讓各縣市各自為政，才能讓疫情有效管理。