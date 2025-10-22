慈大團隊赴德參加國際發明展　2項自研創新裝置參與競賽交流

▲▼慈濟大學學生團隊參加「德國紐倫堡國際發明展」由花蓮縣長徐榛蔚親自授旗加油。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府22日舉行「慈濟大學參加2025 iENA德國紐倫堡國際發明展」授旗儀式，由花蓮縣長徐榛蔚親自授旗予慈濟大學學生團隊，勉勵同學以創新實力展現台灣醫療科技能量，為花蓮、為台灣爭取國際榮譽。

此次代表花蓮出征的慈濟大學護理學系團隊，將以自行研發的兩項創新裝置設備——「智能約束裝置」及「多點式醫療管路固定暨調整裝置」參展與競賽交流，與來自全球的創新團隊同場競技，分享醫療照護領域的研發成果與實務應用。

慈濟大學護理系副教授兼副研發長林祝君指導學生，現場向縣長徐榛蔚展示兩項參賽設備的操作方式，透過實際體驗對照傳統與創新裝置的差異。慈濟大學長期深耕醫學與護理專業，結合創新思維研發具臨床應用價值的智慧裝置，充分展現花蓮青年在國際舞台上發光發熱的潛力。

徐榛蔚勉勵團隊成員珍惜難得的國際交流機會，勇於展現專業與創意，並期盼學子們在競賽與參展過程中汲取經驗、拓展視野，持續精進與創新，未來投入臨床場域，成為推動醫療照護進步的中堅力量。

▲慈濟大學學生團隊向縣長徐榛蔚展示兩項參賽設備的操作方式。

「德國 iENA 紐倫堡國際發明展」為全球三大發明展之一，該展覽每年吸引來自30多個國家、超過800項創新作品參展，涵蓋醫療、工程、綠能、日常用品等多元領域，展現全球創新能量與科技發展趨勢。

慈濟大學學生團隊的參與，除展現花蓮青年在醫療科技領域的創新實力，也象徵地方學研能量邁向國際舞台，為台灣爭光。

徐榛蔚也特別勉勵團隊秉持慈濟人文精神，將科技創新與關懷相結合，讓世界看見花蓮在智慧醫療與永續發展上的努力與成果，期盼團隊凱旋歸來，為花蓮再添榮耀。

