2025虎尾毛巾節登場！展現毛巾之都創新能量　打造雲林品牌亮點

▲虎尾毛巾節今年以「新創・躍動」為主題，結合科技、設計與在地文化，打造「毛巾王國」新樣貌。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

一年一度的「虎尾毛巾節」第十二屆活動將於10月25至27日，在虎尾高鐵特區熱鬧登場。縣長張麗善今（21）日出席宣傳記者會時表示，虎尾被譽為「毛巾之都」，從代工起家到品牌崛起，見證台灣紡織業的轉型實力。她強調，今年毛巾節不只是展覽，更是一次看見「雲林製造」創新能量的機會。

活動由虎尾鎮公所主辦，今年以「新創・躍動」為主題，在大成社區多功能活動中心舉行宣傳記者會揭開序幕。鎮長林嘉弘指出，虎尾毛巾節與「雲林國際農機展」同步舉行，每年吸引超過50萬人潮湧入虎尾，成為地方最大觀光盛事，從傳產基地變身「文創之城」，創造超過億元商機。

林嘉弘說，三天活動將集結虎尾在地知名品牌與青年創業團隊，展出精品毛巾、科技功能毛巾、美容護膚毛巾、運動專用毛巾及家庭日用毛巾等多達上百款產品，現場還有體驗攤位與創意市集，從柔軟觸感到創新設計，完整呈現虎尾毛巾產業的時尚與實力。

張麗善指出，虎尾毛巾節已連續舉辦十二屆，從地方活動成長為「雲林品牌代表作」。她強調，縣府與公所、業者並肩合作，讓傳統產業不只是延續，更不斷創新，「從生活用品走向精品，從在地市場走向國際舞台」，展現雲林人的堅韌與創意。

她也透露，縣府將持續串聯產學研能量，協助業者導入數位行銷與永續製程，推動「碳足跡」認證與綠色供應鏈，讓傳統產業走出新藍海。虎尾鎮公所表示，2025虎尾毛巾節將於10月25日至27日舉行，邀請全國民眾一起來虎尾，體驗「毛巾王國」的創新與溫度，支持在地產業，感受雲林的柔軟力量。

▲虎尾毛巾節今年以「新創・躍動」為主題，結合科技、設計與在地文化，打造「毛巾王國」新樣貌。（圖／記者游瓊華翻攝）