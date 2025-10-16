諾貝爾獎槓龜　陸媒評：沒拿洋獎項不是定義中國發展水平指標

▲中國作家殘雪連續三年在諾貝爾文學獎角逐戰中失利。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

2025年諾貝爾獎各獎項揭曉後，「中國人又沒得獎」成為陸網熱議話題。有網友焦慮於「中日差距」，也有人質疑中國科研體制問題。對此，《北京日報》發表評論指出，諾獎並非衡量國家科技實力或發展水平的唯一標準，過度的「諾獎焦慮」反而會模糊理性認知，陷入「唯獎是論」的誤區。

▲香港中文大學分子生物學臨床專家盧煜明。（圖／翻攝微博）

評論指出，諾貝爾獎誕生於百餘年前的歐洲，其初衷是獎勵個人或小團隊的突破性研究，但當代科技已轉向跨國、跨學科的大型協同創新，三人共享的舊規則早已難以真實反映群體智慧。尤其在自然科學領域，許多關鍵成果誕生於大型研究團隊，若以諾獎為唯一指標，未免以偏概全。

評論稱，部分獎項更帶有強烈的政治與價值取向色彩。無論是文學獎還是和平獎，評選往往偏向符合西方話語體系的政治人物與文化作品，早已失去所謂「普世」公信力；至於經濟學獎，更被批評為「脫離現實」——在美國高債務與中國脫貧奇蹟並存的今天，諾獎理論卻難以對全球經濟轉型提出有效解答。

▲大連化學物理研究所院士張濤是諾貝爾化學獎得獎的熱門人選。（圖／翻攝自未來科學大獎）

評論強調，某些外媒與輿論喜歡用「諾獎數量」貶低中國創新體制，藉此推銷「西方模式優越論」，「但若中國輿論也陷入這套比較邏輯，正好落入對方設下的話語陷阱。」

評論分析，中國目前擁有全球最完整的產業體系與最龐大的應用市場，為基礎研究與應用創新轉化提供了獨特優勢，從「科技自立自強」的國家戰略，到全社會普遍尊重科研的氛圍，中國的創新體系正穩步成熟，這一階段更需要歷史耐心與戰略定力，而非急功近利的「獎項焦慮」。

評論提到，「不唯諾獎，也不反諾獎」，中國科研的目標從來不是為了拿獎，而是要解決發展難題、推動技術突破、改善人民生活，比起外界的掌聲，更重要的是讓科技真正成為推動中國繁榮與人類文明進步的力量。