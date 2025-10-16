　
大陸 大陸焦點 特派現場

諾貝爾獎槓龜　陸媒評：沒拿洋獎項不是定義中國發展水平指標

▲殘雪,作品。（圖／CFP）

▲中國作家殘雪連續三年在諾貝爾文學獎角逐戰中失利。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

2025年諾貝爾獎各獎項揭曉後，「中國人又沒得獎」成為陸網熱議話題。有網友焦慮於「中日差距」，也有人質疑中國科研體制問題。對此，《北京日報》發表評論指出，諾獎並非衡量國家科技實力或發展水平的唯一標準，過度的「諾獎焦慮」反而會模糊理性認知，陷入「唯獎是論」的誤區。 

▲香港中文大學分子生物學臨床專家盧煜明。（圖／翻攝微博）

▲香港中文大學分子生物學臨床專家盧煜明。（圖／翻攝微博）

評論指出，諾貝爾獎誕生於百餘年前的歐洲，其初衷是獎勵個人或小團隊的突破性研究，但當代科技已轉向跨國、跨學科的大型協同創新，三人共享的舊規則早已難以真實反映群體智慧。尤其在自然科學領域，許多關鍵成果誕生於大型研究團隊，若以諾獎為唯一指標，未免以偏概全。

評論稱，部分獎項更帶有強烈的政治與價值取向色彩。無論是文學獎還是和平獎，評選往往偏向符合西方話語體系的政治人物與文化作品，早已失去所謂「普世」公信力；至於經濟學獎，更被批評為「脫離現實」——在美國高債務與中國脫貧奇蹟並存的今天，諾獎理論卻難以對全球經濟轉型提出有效解答。

▲▼中國科學院大連化學物理研究所院士張濤成諾貝爾化學獎得獎預測的熱門人選。（圖／翻攝自未來科學大獎）

▲大連化學物理研究所院士張濤是諾貝爾化學獎得獎的熱門人選。（圖／翻攝自未來科學大獎）

評論強調，某些外媒與輿論喜歡用「諾獎數量」貶低中國創新體制，藉此推銷「西方模式優越論」，「但若中國輿論也陷入這套比較邏輯，正好落入對方設下的話語陷阱。」

評論分析，中國目前擁有全球最完整的產業體系與最龐大的應用市場，為基礎研究與應用創新轉化提供了獨特優勢，從「科技自立自強」的國家戰略，到全社會普遍尊重科研的氛圍，中國的創新體系正穩步成熟，這一階段更需要歷史耐心與戰略定力，而非急功近利的「獎項焦慮」。

評論提到，「不唯諾獎，也不反諾獎」，中國科研的目標從來不是為了拿獎，而是要解決發展難題、推動技術突破、改善人民生活，比起外界的掌聲，更重要的是讓科技真正成為推動中國繁榮與人類文明進步的力量。

10/15 全台詐欺最新數據

580 2 9360 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

諾貝爾獎中國科研創新殘雪

