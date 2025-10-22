曝台中非洲豬瘟爆發到採檢「空白10日」　卓冠廷：市府在搞什麼？

▲台中養豬場傳出感染非洲豬瘟。（圖／台中市政府提供）



記者杜冠霖／台北報導

台中市梧棲區一處養豬場，本月10日起傳出豬隻陸續死亡，直到20日台中動保處才採檢，昨（21日）經農業部證實是非洲豬瘟。對此，民進黨發言人卓冠廷今（22日）質疑，10月10日開始出現豬隻死亡；10月14日台中市政府就已經因為「死亡數量異常」去訪視，結果沒採樣；10月20日累計到117隻死亡，台中市政府才去採檢做檢驗，「拖10天才採檢異常死亡豬隻，到底在搞什麼？」

卓冠廷說明，第一起疑似非洲豬瘟案例在台中，農業部啟動應變措施如下：一、實施豬隻禁運管制5天（視情況延長）。二、即日起全面禁止使用廚餘餵豬。三、全國肉品市場進行場內及車輛清消。四、將啟動全國養豬場防疫調查，掌握豬隻健康狀況。

卓冠廷指出，五、禁運宰前已運出豬隻進入市場、屠宰場，並加強檢查。六、本案10/10起出現第一起豬隻死亡，至10/20台中動保處採檢，已累計死亡117豬隻。非洲豬瘟非人畜共通傳染病，請民眾不用驚慌，若有發現豬隻異常死亡，應立即通報動物防疫機關，未依通報者處100萬罰鍰。

而卓冠廷也列出台中市政府處理時序，10/10開始出現豬隻死亡；10/14台中市政府就已經因為「死亡數量異常」去訪視，結果沒採樣；10/20累計到117隻死亡，台中市政府才去採檢檢驗；10/21農業部獸醫所收到檢體，當晚6點通報農業部檢驗結果呈現非洲豬瘟核酸陽性；10/22凌晨，農業部防止擴散採預防性撲殺、全面消毒。

卓冠廷直言，台中市政府拖10天才採檢異常死亡豬隻，到底在搞什麼？2019年為了防制非洲豬瘟，全國守護滷肉飯、2020年台灣歷經口蹄疫後24年封鎖期後正式除名，也才5年的事，台中不是沒經歷過，天下太平過太爽了是嗎？