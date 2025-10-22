長者功能評估助　南投衛生局推「長者量六力LINE@」

▲南投縣衛生局推廣「長者功能評估」與「長者量六力LINE@」。（圖／南投縣衛生局提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

仁愛鄉70歲婦人有高血壓、糖尿病等慢性疾病，經該鄉衛生所進行「長者功能評估」後，發現有行動功能異常、下半身因疼痛酸麻而行走不易，並進行復健治療5個月後，下半身疼痛酸麻狀況已改善。

南投縣衛生局長陳南松表示，「長者功能評估」從認知、行動、營養、視力、聽力、憂鬱等六面向評估長者功能，功能異常者會再加上用藥及社會支持評估，全面檢視生活及社會功能，讓長輩能在「還能動、還能參與」的時候，就提早發現潛在的健康風險，以預防及延緩長輩失能的風險。

前述仁愛鄉婦人於衛生所接受功能評估、復健後，椅子起身測試由原本的15秒進步至10秒，3公尺步行速度測試也由原本的5.8秒進步至3.7秒，她也很高興行走的問題獲得改善，「不然很怕不能走路」。

縣府衛生局指出，目前積極推廣「長者量六力LINE@」智慧工具：長者或家人只需在LINE ID搜尋「@hpaicope」並加入帳號，就能隨時完成簡單的自我檢測，並透過LINE官方帳號獲取相關的資源地圖及衛教資訊；另很多子女因工作在外，無法時時陪伴，透過LINE@也能隨時掌握家中長者的健康狀況。

衛生局呼籲高齡族群，至少每半年進行一次長者功能評估，或在覺得身體狀況衰退時進行自我檢測，才能及早發現衰弱並採取措施，並前往醫療機構接受更進一步的評估和處置，有效提升長者生活品質，擁有更健康、更自在的晚年生活。