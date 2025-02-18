南投縣推「長者量六力」Line官方帳號　提供6大指標顧健康

▲南投縣政府推出「長者量六力」Line官方帳號。（圖／南投縣衛生局提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府推出「長者量六力」Line官方帳號（Line主頁搜尋「長者量六力」），年滿65歲以上的長輩每3個月或自覺身心功能狀況衰退時可加入，藉由居家定期自我檢視，進行初步評估，若自評發現異常，即可至醫療院所進一步評估與檢查，即早發現與治療，延緩失能的發生。

南投縣衛生局指出，長者功能評估六大指標為「認知功能、行動能力、營養、視力、聽力及憂鬱」，由37家院所專業人員提供長者六大功能評估，根據評估異常結果，訂定個人化的照護計畫(包含醫療與社會性的照護與轉介) ，並追蹤照護計畫的進展及藉由後測評估照護成效。

縣府衛生局表示，幫助長者及早發現可能導致失能的風險因子，及早介入運動與營養等各種健康促進處置，以預防及延緩失能的發生，即可維持老年生活品質、守護長者健康。

衛生局提及，一位56歲民眾看到該局｢長者功能評估｣新聞稿後，協助住在信義鄉的83歲獨居姑姑自評後，發現長輩有行動與憂鬱功能異常，隨即電洽至信義鄉衛生所尋求幫忙，該所護理師進一步評估與檢查後，將其轉介至竹山秀傳醫院設於信義鄉衛生所之社區據點原鄉學堂，透過參與學堂之課程與老師及學員夥伴共同參與學習，才得以增強個案身體機能及改善情緒困擾。