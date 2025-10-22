頭份市立游泳池鍋爐油槽竄火！疑施工火花引燃殘留重油肇禍

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣頭份市立游泳池正進行整建工程，今（22）日上午10時許突然竄出濃煙和火舌，消防局救災人車抵達後，發現起火點為鍋爐油槽，噴泡沫順利撲滅火勢，初步研判可能是殘留重油引燃火勢，起火原因有待調查。

▲頭份市立游泳池正進行整建工程，今天上午鍋爐油槽疑施工引發大火，消防局人車噴泡沫迅速灌救。（圖／翻攝FB我是頭份人）

消防局指出，今天上午10時08分許接獲報案，指頭份市忠孝一路的市立游泳池發生火警，出動消防車9輛、救災消防人員18人前往搶救，抵達時發現為1座鍋爐油槽起火燃燒，旁邊為忠孝公園，立即出1條水線防護、1線泡沫撲滅火勢。

▲頭份市立游泳池正進行整建工程，今天上午鍋爐油槽疑施工引發大火，消防局人車噴泡沫迅速灌救。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

消防局說，火勢迅速控制和撲滅，而且油槽週邊有防護牆保護，油污並未外擴，火警未造成人員傷亡，財物損失和起火原因有待調查。據指出，鍋爐先前為游泳池在秋冬季加熱溫水用途，可能先前油槽仍殘留重油，今天施工時可能有火花引發火警。

頭份市立游泳池先前受新冠肺炎疫情衝擊閒置多時，縣府與市公所合資資8900萬元，今年6月動工整建轉型為複合式全民運動館，泳池填平改為羽球場及多元健身運動空間，預計明年3月完工。