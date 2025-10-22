消毒畫面曝！台中梧棲爆非洲豬瘟　防疫人員養豬場、街道噴藥劑

記者許權毅、劉人豪／台中報導

農業部今（22）日宣布，台中出現疑似非洲豬瘟病例，防檢署接獲檢驗結果後，21日晚間通知台中市動物保護防疫處會同防檢署台中分署前往案例場，並於今凌晨3時執行預防性撲殺195頭豬隻，台中市動保處今12時許到養豬場消毒的畫面也曝光，人員穿著全套防護裝備，攜帶器材與藥劑，對養豬場出入口、通道、豬舍內外，以及場主家跟附近街道也都清消等處，全面進行消毒作業。

▲台中梧棲爆發非洲豬瘟，動保處到場消毒。（圖／記者許權毅攝，下同）

農業部今證實，台中梧棲一處養豬場出現非洲豬瘟疫情，造成117頭豬隻死亡。根據獸醫研究所通知，21日早上11時44分接獲台中市動物保護防疫處送檢梧棲區1養豬場死亡豬隻檢體，經檢驗非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應，台中動保處及農業部動植物防疫檢疫署立即前往該場進行移動管制並預防性撲殺場內豬隻195頭，並督導業者完成場區清潔及消毒工作。

農業部說明，為防範疫情擴散，疑似案例場採預防性撲殺場內豬隻195頭、屍體掩埋及全面進行環境清潔與消毒，杜絕環境殘留病毒，並以案例場中心半徑3公里設立管制區，共計涵蓋2場養豬場（其中1場已停養），執行豬隻移動管制及調查，密切掌握豬隻健康情形，同時啟動疫情調查，以釐清可能原因。

梧棲事發的養豬場，目前飼育豬隻的圍欄內已經清空、場內空蕩蕩一片，且鄰近也拉起封鎖線防堵疫情進一步擴大。12時20分許，台中市動保處到養豬場，人員穿著全套防護裝備，攜帶器材與藥劑，對養豬場出入口、通道、豬舍內外，以及場主家跟附近街道也都清消等處，全面進行消毒作業，以杜絕病毒外洩風險。