政治 政治焦點 國會直播 專題報導

趙少康稱「3股力量」構成鄭麗文當選　沈富雄勸：要承認鄭選得好

▲郝龍斌登記參選國民黨主席，趙少康陪同。（圖／記者林敬旻攝）

▲郝龍斌、趙少康。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

前立委鄭麗文當選國民黨主席，先前力挺郝龍斌的前中廣董事長趙少康21日表示，鄭麗文這次會贏有三股力量支持，分別是「黃復興」、「期待改革的」、「親中的」，他直言，真的有些藍軍，覺得國民黨幹掉不了民進黨，乾脆共產黨來收拾，他知道很多人有這種心理，但自己完全不贊成，所以這三力量構成鄭麗文當選。來賓前立委沈富雄則苦勸，這三股力量就算沒有特別突出，趙少康要心平氣和的接受，鄭麗文還是當選的，走到今天，要真正承認鄭選得好。

趙少康於節目《少康戰情室》表示，講實話，這一次鄭麗文會贏，本來一直不想講，因為鄭有三股力量支持，第一個是「黃復興」，黃復興很厲害的，很早就開始活動了，因為朱立倫把黃復興黨部裁撤後，黃復興是很恨的，郝龍斌就被說成是朱立倫指定的，所以就把對朱立倫的恨跟氣轉嫁到郝龍斌身上。

趙少康表示，第二個「真的期待國民黨改革的」第三個「有一些的確是比較親中」，這一點自己認為國民黨最要注意，民進黨也需要檢討，本來台灣好好一家人、同島一命，不管主張什麼都是中華民國國民，但真的有些藍軍，覺得國民黨大概也幹掉不了民進黨，乾脆共產黨來收拾好了。

趙少康說，自己知道很多人有這種心理，但這種心理是不對的，自己完全不贊成這樣，但國民黨不可否認有一些的確是這樣，所以這三個力量構成鄭麗文當選，自己也恭喜她。

趙少康也澄清，自己覺得郝龍斌很衰，朱立倫從頭到尾沒有鼓勵郝龍斌參選，真的沒有，郝龍斌自己有使命感、有信心參選，所以把對朱立倫撤銷黃復興怪在郝龍斌身上，真的是沒有道理。

但來賓沈富雄表示，剛才特別強調的那三股力量，就算沒有特別突出，趙少康也要心平氣和地接受，鄭麗文還是當選的，因為選得太好了。

沈富雄表示，自己為什麼不同意趙少康的說法，因為開票從開始到結束，總額、落差越來越大，如果看投票百分比，鄭麗文一直在50到53之間，所以沒有哪一個票箱開出來特別是郝龍斌的。

沈富雄苦勸，所以走到今天了，要真正承認鄭麗文選得好。趙少康則回應，沒有說鄭麗文選不好，自己只是說這三個力量，每個地方都有這三種人，這三種是主要支持力量，這有什麼錯呢？

▼前立委沈富雄。（圖／翻攝自Facebook／啟思民本基金會）

▲▼前立委沈富雄。（圖／翻攝自Facebook／啟思民本基金會）

10/21 全台詐欺最新數據

491 2 6184 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／坤達認「氣胸痊癒」怕當兵　神秘人牽線：忘記是誰了
台男星「因4字」閃兵！　陳柏霖老粉嘆：不會再看了
快訊／坤達認了！　以20萬至30萬代價「偽造高血壓」閃兵
快訊／坤達遭移送新北檢！
快訊／今起全國豬隻禁宰禁運5天！　疑非洲豬瘟195隻全撲殺
快訊／台中養豬場爆非洲豬瘟117隻死亡　7緊急措施防擴散
金價暴跌！刷12年來最大跌幅　3關鍵成決戰點
快訊／非洲豬瘟入侵台灣！　邊境嚴守7年破防
快訊／台灣大賽G4宣布延期！
賈靜雯心疼「修杰楷在孩子面前上銬」！　警方還原現場
LIVE／國內疑爆重大動物傳染病　農業部最新說明
快訊／北橫土石坍方畫面曝！　大型機具緊急進駐

