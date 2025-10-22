　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

金價創5年來「最大跌幅」！　陸買家哀嚎：1小時「虧超21萬元」

▲深圳水貝黃金市場。（圖／CFP）

▲深圳水貝黃金市場。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

國際金價21日盤中下跌，一度跌超6%。截至22日凌晨收盤，COMEX黃金失守4200美元，單日跌幅5.07%，創下5年來，最大單日跌幅。中國國內多個黃金品牌受此影響，金飾價格也跟著下調，不少投資者哀嚎，一夜之間就虧了好幾萬元。

據《大河報》報導，上一次COMEX黃金出現「歷史級大跌」是在2020年8月11日，當日收盤跌幅為5.78%；白銀同步崩盤，現貨白銀暴跌8.7%，創2021年以來最大跌幅。

▲多個品牌金飾價格也跟著下調。（圖／CFP）

▲多個品牌金飾價格也跟著下調。（圖／CFP）

中國國內金飾價格連動下調，周生生、老廟黃金等品牌單日下調28至60元／克（人民幣，下同），深圳水貝回收價單日跌超30元／克，引發市場恐慌性拋售與抄底需求並存

一名買家無奈表示，「在暴跌之前，我訂了1公斤的黃金板料和15公斤的白銀板料，1個小時，至少虧損了5萬元（約台幣21.4萬元）。」

黃金,金飾,項鍊,結婚,聘金（圖／CFP）

▲不少人仍持續觀望。（圖／CFP）

其他觀望的民眾也表示，「最近黃金不是一直漲嗎？結果突然急跌，好像在坐雲霄飛車一樣」、「跌到1000以下我就去買買買」、「這只是開始，韭菜成熟後，資本要收了」、「下跌應該是因為，最近俄烏停火突破性進展，和巴以衝突緩和，黃金持續下跌應該還不至於」。

經濟學家盤和林先前在採訪時表示，「如果普通人在一個合理的價位介入，是可以投資的，但當前黃金投機氣氛濃厚，普通人的對手是國外投機資本和全球央行，我認為此時普通投資人'玩不贏'。」因此在他看來，現階段普通人仍不宜參與黃金投資。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
491 2 6184 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
排球王子爆偷吃！　小三竟是AV女神河北彩伽
快訊／彰化縣長緊急下令：熟廚餘全送焚化爐
男星閃兵偽造高血壓！痛苦過程曝光　醫嘆：恐回不來
快訊／坤達道歉：不好意思讓很多人失望
坤達閃兵！吳宗憲鬆口《玩很大》隊長暫代人選
快訊／坤達50萬交保！
役男體位標準擬更改！　內政部：BMI加嚴、高血壓強制住院
快訊／緊急撲殺195隻豬　清空畫面曝光
敲碗成功！　江蕙演唱會「確定加場」
豪雨狂炸！汐止康寧街邊坡「坍塌範圍擴大」　住戶緊急撤離

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

武漢網咖推「海鮮自助吧」攬客　大廚現做！住宿還可享三餐

金價創5年來「最大跌幅」！　陸買家哀嚎：1小時「虧超21萬元」

邱垂正重申平等對話　國台辦：實為兩岸協商製造障礙

24歲陸籍女子巴黎博物館「摸金」　盜走6公斤金塊飛上海前被捕

國台辦進駐FB！　帳號內容「全寫繁體中文」

陸年輕拳手與太太澳洲遇襲腦震盪　自曝：對不起老婆，回國想離婚

鄭麗文願見習近平　國台辦：加強與國民黨高層往來與鞏固政治互信

「心戰大隊」外圍企業遭點名　國台辦：充當台獨「爪牙」必遭嚴懲

館長宣布台光復節赴北京　國台辦：歡迎台灣網紅與同胞來走走看看

禁公職員赴陸參與台光復節活動　國台辦：民進黨打壓將受到反對唾棄

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

沙鹿兇殺案女大生最後青春身影曝光　血染櫻花隧道留斷髮　預謀犯案駱姓少年黑歷史起底

修杰楷、陳柏霖、ENERGY全認了　閃兵風暴炸到金鐘血流成河　王大陸害團滅？「藝人閃兵就該死」

啦啦隊女神傳父女戀 60歲男友遭爆是Uber司機 親吻照曝光

裝高血壓閃兵！　修杰楷、書偉各50萬交保

涉閃兵50萬交保！陳柏霖微笑致謝：讓我面對取巧荒謬的選擇

武漢網咖推「海鮮自助吧」攬客　大廚現做！住宿還可享三餐

金價創5年來「最大跌幅」！　陸買家哀嚎：1小時「虧超21萬元」

邱垂正重申平等對話　國台辦：實為兩岸協商製造障礙

24歲陸籍女子巴黎博物館「摸金」　盜走6公斤金塊飛上海前被捕

國台辦進駐FB！　帳號內容「全寫繁體中文」

陸年輕拳手與太太澳洲遇襲腦震盪　自曝：對不起老婆，回國想離婚

鄭麗文願見習近平　國台辦：加強與國民黨高層往來與鞏固政治互信

「心戰大隊」外圍企業遭點名　國台辦：充當台獨「爪牙」必遭嚴懲

館長宣布台光復節赴北京　國台辦：歡迎台灣網紅與同胞來走走看看

禁公職員赴陸參與台光復節活動　國台辦：民進黨打壓將受到反對唾棄

性侵17歲少女「惡狼竟判無罪」　義法官：受害者不是處女

日排球王子高橋藍爆「偷吃AV女神河北彩伽」！　背著爆乳網紅女友開房間

撿到大禮包！新北女拒繳54萬欠費　中百萬樂透先衝士林分署

城揚每坪200萬卡位美術館精華地　自曝「10年內不蓋住宅」

平溪線路基流失100公尺「鐵軌懸空」　台鐵：邊坡還在滑動

騙好友赴柬埔寨簽約！韓男「勾結詐騙集團」淪豬仔　一審重判10年

「明道條款」催眾偶像入伍　陸軍儀隊魔鬼操練甩閃兵

韓國偶像「再紅也不敢閃兵」！嚴重到人生全毀　她揭真實2案例超慘代價

藝人偽造病歷閃兵　劉世芳認「有特定不肖醫師」：地檢署偵辦中

日本爆今季首例「高病原性」禽流感！　北海道撲殺46萬隻雞

【尋求目擊者】台74甲「大塊塑膠布」迎面飛來！　騎士閃避不及慘摔

大陸熱門新聞

退役4年後　陸35歲桌球奧運冠軍丁寧出任校長！

27歲男棄月薪34k白領…轉行賣麻糬爆紅

陸女夜半上廁所　馬桶管道竄出蛇

陸年輕拳手與太太澳洲遇襲腦震盪 自曝：對不起老婆，回國想離婚

會有極冷寒冬？ 陸專家推估今年或現「弱反聖嬰現象」：偏冷機率高

國台辦進駐FB！　帳號內容「全寫繁體中文」

24歲陸籍女子巴黎博物館「摸金」 盜走6公斤金塊飛上海前被捕

陸酒店海景房標榜「可清晰看軍港」 踩國安紅線遭查

「免費吃火鍋」誘騙投資　600人上當損失1.8億

館長宣布台光復節赴北京　國台辦：歡迎來走走看看

宇樹推出新機器人H2　首次擁有「仿生人臉」

罕見！習給鄭麗文賀電寫入「推進國家統一」　陸媒分析隱藏這涵義

完全本土化！陸首款通用GPU晶片亮相　陸媒：歷史性突破

鄭麗文願見習近平　國台辦：加強與國民黨高層往來

更多熱門

相關新聞

被立委爆估金價衝6000美元　央行急喊「與事實不符」

被立委爆估金價衝6000美元　央行急喊「與事實不符」

國際金價衝高後引爆獲利了結賣壓陷入修正，市場卻傳出央行透露內部評估金價上看每盎司6000美元，央行今（22）日急發聲明喊「查與事實不符」，呼籲投資人冷靜看待。

12年來單日摔最兇！金價暴跌6.3%回測4100美元　3關鍵成決戰點

12年來單日摔最兇！金價暴跌6.3%回測4100美元　3關鍵成決戰點

2025臺灣週　亞洲創新籌資平臺啟動

2025臺灣週　亞洲創新籌資平臺啟動

騙12人幫洗錢436萬　無業男判刑4年

騙12人幫洗錢436萬　無業男判刑4年

61.5萬股民照過來！00940宣布配息0.04元　年化配息率5％

61.5萬股民照過來！00940宣布配息0.04元　年化配息率5％

關鍵字：

金價COMEX投資黃金市場

讀者迴響

熱門新聞

快訊／北北桃入列　4縣市今雨量達停班課標準

快訊／今起全國豬隻禁宰禁運5天！疑非洲豬瘟養豬場195隻全撲殺

坤達涉閃兵「KID經典表情」被瘋傳！　結巴轉頭求救

快訊／坤達認罪了！「偽造高血壓」閃兵

小S全家包場大安區餐廳！

1大咖男星曾服役「涼山特勤隊」　全場跪了

她搭船鞋子驚見精液　軍人坦承：我射的

快訊／非洲豬瘟入侵台灣！台中首現疑似案例　邊境嚴守7年破防

快訊／坤達「上銬包手」抵分局　涉造假病例閃兵拘提

安心亞親揭和阿Ken真實關係

早和經紀人討論閃兵！坤達沒自首慘被拘提上銬

蔣萬安臉書清晨遭灌爆　上班族轟「淹水怎麼出門」

連千毅「小四」成生技董座情婦　掏空6億

坤達清晨5:30返台　檢警準備拘提！

Energy全員都閃兵？　Toro親曝真相

更多

最夯影音

更多
醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求
修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面