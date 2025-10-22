金價創5年來「最大跌幅」！　陸買家哀嚎：1小時「虧超21萬元」

▲深圳水貝黃金市場。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

國際金價21日盤中下跌，一度跌超6%。截至22日凌晨收盤，COMEX黃金失守4200美元，單日跌幅5.07%，創下5年來，最大單日跌幅。中國國內多個黃金品牌受此影響，金飾價格也跟著下調，不少投資者哀嚎，一夜之間就虧了好幾萬元。

據《大河報》報導，上一次COMEX黃金出現「歷史級大跌」是在2020年8月11日，當日收盤跌幅為5.78%；白銀同步崩盤，現貨白銀暴跌8.7%，創2021年以來最大跌幅。

▲多個品牌金飾價格也跟著下調。（圖／CFP）

中國國內金飾價格連動下調，周生生、老廟黃金等品牌單日下調28至60元／克（人民幣，下同），深圳水貝回收價單日跌超30元／克，引發市場恐慌性拋售與抄底需求並存

一名買家無奈表示，「在暴跌之前，我訂了1公斤的黃金板料和15公斤的白銀板料，1個小時，至少虧損了5萬元（約台幣21.4萬元）。」

▲不少人仍持續觀望。（圖／CFP）

其他觀望的民眾也表示，「最近黃金不是一直漲嗎？結果突然急跌，好像在坐雲霄飛車一樣」、「跌到1000以下我就去買買買」、「這只是開始，韭菜成熟後，資本要收了」、「下跌應該是因為，最近俄烏停火突破性進展，和巴以衝突緩和，黃金持續下跌應該還不至於」。

經濟學家盤和林先前在採訪時表示，「如果普通人在一個合理的價位介入，是可以投資的，但當前黃金投機氣氛濃厚，普通人的對手是國外投機資本和全球央行，我認為此時普通投資人'玩不贏'。」因此在他看來，現階段普通人仍不宜參與黃金投資。