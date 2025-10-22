陸酒店海景房標榜「可清晰看軍港」　踩國安紅線遭查

▲大陸部分知名酒店宣傳標榜海景房可看軍港，踩到國安紅線。（示意圖／翻攝央視，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸部分酒店與地產商由於臨近重要軍事敏感設施或機構，出現在網路平台上以「可清晰觀看軍港」、「近距離看軍艦」為宣傳噱頭遭大陸國安部介入調查。大陸國安部指出，這類缺乏國家安全意識的行為涉嫌洩露軍事敏感資訊，已對國家安全構成潛在威脅。

《央視新聞》報導，「一線海景房」本是高端酒店的賣點，但個別商家卻把「能清晰看到軍港」當作噱頭進行宣傳。在某知名網絡（網路）平台中，一些酒店商家為提升關注度，提高房間預訂量，不僅在廣告語中暗示「可近距離觀看軍艦」，同時還大量上傳相關敏感目標、場所圖片。

除酒店外，部分房地產開發商也以「臨近某重點單位」作為賣點，甚至利用無人機航拍周邊畫面，用於宣傳影片中展示敏感區域。大陸國安部認為，這類「擦邊球式」廣告行為，使涉密資訊被上傳至網路，形同向境外情報機構「主動送禮」。

大陸國安部提醒，部分商家與自媒體博主為吸引流量，在廣告、短影音中嵌入敏感畫面已觸碰國安紅線。近期，安全機關查處多起涉及廣告洩密案件，部分商家涉嫌違規發布涉密資訊，將依《國家安全法》《反間諜法》等法規追責。