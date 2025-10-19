　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

台遊客7.1萬現金疑被女房務偷！　新加坡飯店竟逼「自己翻垃圾找」

▲▼台遊客住新加坡飯店「7.1萬現金被偷」！　女房務身上搜出空錢袋。（圖／翻攝自Threads／yang.house.tw）

▲張先生指出，飯店第一時間不但未協助他們，還要求他們自己去翻垃圾尋找「遺失的現金」。（圖／翻攝自Threads／yang.house.tw）

記者王佩翊／編譯

台灣一名男子10月赴新加坡度假，但在入住聖淘沙悅樂酒店（Village Hotel Sentosa）期間，房內一個裝有3000元新幣（約新台幣7.1萬元）現金的塑膠袋卻不翼而飛。沒想到警方抵達後，在負責打掃該客房的清潔人員的置物櫃內搜到塑膠袋，而袋子裡早已沒有現金。目前該名女子正在接受警方調查，但酒店仍未向台灣遊客做出賠償，使他感到非常失望。

來自台灣的張先生19日接受新加坡《8視界新聞網》專訪表示，他於10月10日帶著家人飛抵新加坡旅遊，先下榻濱海灣金沙酒店，16日則入住聖淘沙悅樂酒店。當天下午完成入住手續後，他將裝有3000元現金的金沙酒店塑膠袋放在房間內的桌上，並在晚上7時鎖好門外出，準備前往環球影城參加萬聖節驚魂夜活動。

張先生回憶道，直到隔天退房約1小時後，他赫然發現整袋現金消失。他立刻向酒店經理求助，並同步報警處理。張先生在Threads發文透露，「一開始發生事情的事後，我很無助，因為經理說他很相信他的員工，不可能會發生這種事情。」

更令張先生錯愕的是，酒店經理竟要求他親自到垃圾堆中翻找遺失現金，但一無所獲。警方抵達現場後，對負責清掃張先生房間的年輕女性服務員進行搜身檢查，並深入搜查她的個人置物櫃。

根據張先生Threads的發文內容，警方果然在女房務身上找到原本裝錢的塑膠袋，但現金早已不翼而飛。張先生也透露，該名年輕女房務人員是中國籍。

該名女員工始終否認竊盜行為，不過警方已將其帶回調查。而張先生更不滿的是，酒店至今並未提供任何賠償方案，甚至沒有道歉、沒有解釋，更未做出任何回應，在他試圖聯絡酒店時，電話都無法接通，也讓他決定20日去旅遊局申訴。而他身上現金全被偷光，旅遊興致大受打擊。

張先生向《8視界新聞網》透露，身為新加坡的忠實遊客，自己一直深愛這座城市，今年正值新加坡建國60週年，他甚至在8月份特地前來觀賞相關紀念展覽，「因為喜歡才會一直來」。然而這次遭遇讓他感到「很失望」。

針對此事件，負責營運悅樂聖淘沙酒店的遠東酒店集團回應《8視界新聞網》查詢時證實，已知悉10月17日涉及住客的相關事件，目前警方正積極調查中。酒店聲明表示，「酒店正全力配合警方調查，並將繼續與該客人保持聯繫，以支持後續調查工作。由於調查仍在進行中，我們目前無法作出評論。」

新加坡警方受訪時證實，一名34歲女性正就竊盜案件協助調查，相關調查程序持續進行中。

在 Threads 查看
10/18 全台詐欺最新數據

風神颱風（Fengshen）18日下午登陸菲律賓呂宋島之後，19日上午2度登陸，迄今已有至少4.7萬人撤離家園，16個航班取消。警方透露，有一家五口居住的房屋遭倒塌樹木擊中，造成5人全數死亡，死者包括2歲及11歲孩童。

