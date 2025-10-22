棒棒堂6人沒當兵奪金鐘獎　Cheap：大談全民國防又獎勵閃兵？

記者柯沛辰／綜合報導

新北檢警針對「閃兵案」發動第三波搜索，拘提修杰楷、陳柏霖、棒棒堂小杰、坤達、書偉等藝人。百萬YouTuber「Cheap」在臉書表示，棒棒堂6人全閃兵還拿金鐘最大獎，但金鐘是國家級獎項，希望文化部回答社會大眾，國家榮譽該不該跟國家義務脫鉤？「你不能一邊說全民國防，一邊獎勵閃兵吧？」

Cheap表示，其實台灣人也不在意閃兵吧？棒棒堂6人全沒當兵還可以拿金鐘獎，這是國家級的獎項，「不願為國家付出一年，卻能代表國家拿榮譽？ 只要夠紅，哪怕沒盡義務，社會還是獎勵你？」

Cheap喊話文化部，應向大眾說明「國家的榮譽，該不該跟國家義務脫鉤？」如果可以，就要承認文化上的價值轉變，政府也不在意閃兵；如果不行，就該設定更嚴格的資格標準，不能一邊大談全民國防，又一邊獎勵閃兵。

Cheap指出，在台灣逃兵的代價很輕，理論上「最重可判處7年」，實際上翻開2023年判例，卻是「緩刑、繳100萬完事」，「這樣的判決，會讓人覺得兵役不是義務，是貧窮的懲罰。」

▼棒棒堂小杰涉閃兵案遭移送。（圖／記者陸運陞攝）

Cheap說，棒棒堂沒當兵拿金鐘，有錢人逃兵繳錢就好，反觀一般人當兵時薪8塊半、跟一堆8+9生活，不僅被班長狗幹，還有被戴綠帽的風險，「你不覺得很幹嗎？」

許多網友紛紛留言，「六個人湊不出一張退伍令」、「只敢抓演藝圈，不敢抓政治圈」、「台灣社會不像南韓那樣閃兵會社死，當然閃起來」、「早說一百萬可以不用當兵，怎麼不早說！」、「台灣逃兵的代價超級低阿，甚至不用是什麼政二代富二代藝人，普通人就算逃，我們的法治系統跟社會都非常的寬容」。

還有人舉南韓天團為例，「反觀BTS通通都去當兵，一個都沒躲，還為了不影響團隊發展，大家都協調好一個時間二話不說直接進去，況且人家還是國際知名天團」。