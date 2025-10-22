　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

棒棒堂6人沒當兵奪金鐘獎　Cheap：大談全民國防又獎勵閃兵？

記者柯沛辰／綜合報導

新北檢警針對「閃兵案」發動第三波搜索，拘提修杰楷、陳柏霖、棒棒堂小杰、坤達、書偉等藝人。百萬YouTuber「Cheap」在臉書表示，棒棒堂6人全閃兵還拿金鐘最大獎，但金鐘是國家級獎項，希望文化部回答社會大眾，國家榮譽該不該跟國家義務脫鉤？「你不能一邊說全民國防，一邊獎勵閃兵吧？」

Cheap表示，其實台灣人也不在意閃兵吧？棒棒堂6人全沒當兵還可以拿金鐘獎，這是國家級的獎項，「不願為國家付出一年，卻能代表國家拿榮譽？ 只要夠紅，哪怕沒盡義務，社會還是獎勵你？」

Cheap喊話文化部，應向大眾說明「國家的榮譽，該不該跟國家義務脫鉤？」如果可以，就要承認文化上的價值轉變，政府也不在意閃兵；如果不行，就該設定更嚴格的資格標準，不能一邊大談全民國防，又一邊獎勵閃兵。

Cheap指出，在台灣逃兵的代價很輕，理論上「最重可判處7年」，實際上翻開2023年判例，卻是「緩刑、繳100萬完事」，「這樣的判決，會讓人覺得兵役不是義務，是貧窮的懲罰。」

▼棒棒堂小杰涉閃兵案遭移送。（圖／記者陸運陞攝）

▲▼藝人閃兵案移送，棒棒堂小杰。（圖／記者陸運陞攝）

Cheap說，棒棒堂沒當兵拿金鐘，有錢人逃兵繳錢就好，反觀一般人當兵時薪8塊半、跟一堆8+9生活，不僅被班長狗幹，還有被戴綠帽的風險，「你不覺得很幹嗎？」

許多網友紛紛留言，「六個人湊不出一張退伍令」、「只敢抓演藝圈，不敢抓政治圈」、「台灣社會不像南韓那樣閃兵會社死，當然閃起來」、「早說一百萬可以不用當兵，怎麼不早說！」、「台灣逃兵的代價超級低阿，甚至不用是什麼政二代富二代藝人，普通人就算逃，我們的法治系統跟社會都非常的寬容」。

還有人舉南韓天團為例，「反觀BTS通通都去當兵，一個都沒躲，還為了不影響團隊發展，大家都協調好一個時間二話不說直接進去，況且人家還是國際知名天團」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 0024 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／Energy書偉交保後首發文道歉！
就在台灣旁邊！　鄭明典曝「小低壓可能變颱風」關鍵
男星閃兵全上銬「涉性侵的卻不銬？」　律師曝原因
連千毅「小四」成生技董座情婦　掏空6億
快訊／坤達「上銬包手」抵分局　涉造假病例閃兵拘提
涉造假病例「閃兵」　坤達今晨回應了
小S全家包場大安區餐廳！　路邊「眼眶泛紅」具俊曄1動作超暖

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

車遭竊違規19次罰款6萬　女車主沒辦歸責要全繳

快訊／坤達「上銬包手」抵分局　涉造假病例閃兵拘提

棒棒堂6人沒當兵奪金鐘獎　Cheap：大談全民國防又獎勵閃兵？

造假病例「閃兵」　坤達今晨回應了

男星閃兵被上銬「為何涉嫌性侵的不銬」　律師曝原因

「連千毅小四」找到新金主！　兩台保時捷炫富

藝人閃兵小隊全上銬「涉性侵龔益霆不用」　律師解釋了

連千毅「小四」成生技董座情婦　掏空6億

坤達涉閃兵「KID經典表情」被瘋傳！　結巴轉頭求救

Energy全員都閃兵？　Toro親曝真相

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

沙鹿兇殺案女大生最後青春身影曝光　血染櫻花隧道留斷髮　預謀犯案駱姓少年黑歷史起底

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

啦啦隊女神傳父女戀 60歲男友遭爆是Uber司機 親吻照曝光

裝高血壓閃兵！　修杰楷、書偉各50萬交保

修杰楷、陳柏霖、ENERGY全認了　閃兵風暴炸到金鐘血流成河　王大陸害團滅？「藝人閃兵就該死」

涉閃兵50萬交保！陳柏霖微笑致謝：讓我面對取巧荒謬的選擇

車遭竊違規19次罰款6萬　女車主沒辦歸責要全繳

快訊／坤達「上銬包手」抵分局　涉造假病例閃兵拘提

棒棒堂6人沒當兵奪金鐘獎　Cheap：大談全民國防又獎勵閃兵？

造假病例「閃兵」　坤達今晨回應了

男星閃兵被上銬「為何涉嫌性侵的不銬」　律師曝原因

「連千毅小四」找到新金主！　兩台保時捷炫富

藝人閃兵小隊全上銬「涉性侵龔益霆不用」　律師解釋了

連千毅「小四」成生技董座情婦　掏空6億

坤達涉閃兵「KID經典表情」被瘋傳！　結巴轉頭求救

Energy全員都閃兵？　Toro親曝真相

2026台灣設計展在桃園　蘇俊賓率團赴彰化取經交流

快訊／Energy書偉交保後首發文！「一時失慮」認錯道歉：深感懊悔

《玩什麼好呢》李伊庚險遭抹黑！　色聊對話全是AI做的

比含糖飲料更傷肝！1種飲料「明明無糖」脂肪肝風險增加60%

以文字協談接住夜晚的青少年心情！麥當勞攜手生命線　號召志工陪伴Z世代不孤單

車遭竊違規19次罰款6萬　女車主沒辦歸責要全繳

台灣大賽爆「無畫面」爭議　蔡其昌將提案：季後賽強制增設攝影機

平溪線土石不斷「停駛第3天」　台鐵：安全無虞再復駛

日本小情侶月台「激戰」1分鐘！　前後狂晃拉裙畫面曝光

TOYOTA「神車休旅再出招」狂野不輸Land Cruiser！買菜車變成登山車

【豪雨狂襲！】外雙溪水位暴漲成「黃河」

社會熱門新聞

坤達涉閃兵「KID經典表情」被瘋傳！　結巴轉頭求救

坤達清晨5:30返台　檢警準備拘提！

即／土石砸進家裡　北市緊急疏散住戶

快訊／坤達涉「閃兵」今晨抵桃機　檢警馬上拘提

女縮胃腦病變癱床　醫：她住院還吃麥當勞

妻子怒問出軌幾次　桃園二寶爸認：她租屋處…激戰7、8次了

她搭船鞋子驚見精液　軍人坦承：我射的

Energy全員都閃兵？　Toro親曝真相

連千毅「小四」成生技董座情婦　掏空6億

閃兵連環爆「再鎖定92人」　顧立雄：大部分都假冒高血壓

快訊／坤達「上銬包手」抵分局　涉造假病例閃兵拘提

黃子佼親口認「離婚孟耿如」！當庭求法官輕判

男星閃兵全被上銬　律師曝原因

盜公債10.2億　台銀前襄理通緝25年不起訴

更多熱門

相關新聞

男星閃兵全被上銬　律師曝原因

男星閃兵全被上銬　律師曝原因

新北地檢署21日針對閃兵案展開第三波行動，修杰楷、陳柏霖、棒棒堂小杰、坤達、書偉等藝人均涉案，引發社會大眾關注。網紅「巴毛律師」陳宇安表示，有人質疑為何閃兵小隊都被上銬，而三立前高層之子龔益霆遭C姓女星指控下藥性侵，卻不用上銬，主要是因為「程序不同」，閃兵小隊都是被拘提到案，龔當初則是被通知到案說明。

藝人閃兵小隊全上銬「涉性侵龔益霆不用」　律師解釋了

藝人閃兵小隊全上銬「涉性侵龔益霆不用」　律師解釋了

坤達涉閃兵「KID經典表情」被瘋傳！　結巴轉頭求救

坤達涉閃兵「KID經典表情」被瘋傳！　結巴轉頭求救

Energy全員都閃兵？　Toro親曝真相

Energy全員都閃兵？　Toro親曝真相

王傳一坦承過去躲兵役　最後1原因碰壁

王傳一坦承過去躲兵役　最後1原因碰壁

關鍵字：

Cheap閃兵棒棒堂

讀者迴響

熱門新聞

快訊／北北桃入列　4縣市今雨量達停班課標準

1大咖男星曾服役「涼山特勤隊」　全場跪了

安心亞親揭和阿Ken真實關係

坤達涉閃兵「KID經典表情」被瘋傳！　結巴轉頭求救

坤達清晨5:30返台　檢警準備拘提！

即／土石砸進家裡　北市緊急疏散住戶

蔣萬安臉書清晨遭灌爆　上班族轟「淹水怎麼出門」

北台國家警報連發　強風巨浪告警：請遠離

快訊／坤達涉「閃兵」今晨抵桃機　檢警馬上拘提

女縮胃腦病變癱床　醫：她住院還吃麥當勞

妻子怒問出軌幾次　桃園二寶爸認：她租屋處…激戰7、8次了

她搭船鞋子驚見精液　軍人坦承：我射的

陳柏霖花10萬閃兵　她點名修杰楷狠酸

Energy全員都閃兵？　Toro親曝真相

于朦朧經紀人傳潛逃來台「現蹤西門町」

更多

最夯影音

更多
醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求
修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

沙鹿兇殺案女大生最後青春身影曝光　血染櫻花隧道留斷髮　預謀犯案駱姓少年黑歷史起底

沙鹿兇殺案女大生最後青春身影曝光　血染櫻花隧道留斷髮　預謀犯案駱姓少年黑歷史起底

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面