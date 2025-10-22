曝閃兵早知情　劉世芳：接到地方政府通知後沒正確回覆才會被移送

記者蘇晏男／台北報導

新北地檢署昨針對「閃兵」展開第三波搜索，藝人修杰楷、陳柏霖、棒棒堂小杰、坤達、書偉等涉案。但內政部長劉世芳今（22日）表示，在移送過程中若願意自首，會用比較緩和方式宣判或後續偵查處理，但地方政府有報告，有些人其實接到地方政府通知，就是沒有做正確回覆才會移送地檢署偵辦。另劉世芳也提到，112年全體役男免役率高達16%，但對照現在全台健保等，不可能這麼高。

▲劉世芳22日說明閃兵爭議。（資料照／記者湯興漢攝）

劉世芳22日上午到立法院內政委員會就「替代役訓練及備役召集運用」進行專題報告，並備質詢，會前受訪時媒體關切第三波閃兵案。對於內政部昨表示尚有92案疑似涉及以高血壓逃兵役案件，劉世芳說，第一次移送時候是113名，移送給地檢署跟相關政府機構，尤其是地方政府，再配合地檢署查核，目前查核的是92人。

對於上述92人是否與偽造高血壓有關，劉世芳回應，「不是」，在《妨害兵役治罪條例》提到的假體位證明，是原來體位判定出現狀況，可能是體檢當中不管是提出假的訊息、不實陳述等，地檢署在偵辦中。

有關目前相關體檢修法方向，劉世芳說，今年5月已經跟國防部啟動修法作業程序，按照112年全體役男免役率高達16%，對照現在全台健保等，認為台灣役男不可能免役率高達16%，且發現很多偽造不實陳述裡，大致上是第一、體重過重，也就是BMI，另外是心臟血管問題、脊椎問題、精神疾病等，過程涉及造假，所以內政部會跟國防部啟動體位標準修正，這部分會參考鄰近亞洲國家。

劉世芳也說，至於做怎樣修正？未來體檢過程中要如實申辦，而如實申辦過程中會配合役男本身健保就醫紀錄做雙方勾稽，確定體位判定合乎免役，才能確保有人涉及不實訊息做假紀錄。

媒體追問，會呼籲有這樣狀況的人趕快出來？劉世芳指出，在移送過程中，包括縣市政府、地檢署，第一次通知時候都有特別提到願意出來自首，會用比較緩和方式宣判或後續偵查處理，但地方政府有報告，有些人其實接到地方政府通知，就是沒有做正確回覆才會移送地檢署偵辦。