范斯率團訪以色列：對加薩停火協議非常有信心

▲美國副總統范斯率團訪問以色列 。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

根據法新社報導，雖然以色列方面對哈瑪斯（Hamas）可能在停火期間重整武力感到擔憂，范斯仍強調，華府不會對哈瑪斯解除武裝的時間表設定最後期限。他重申目前加薩的停火協議是美國居中協調促成的結果，並呼籲國際社會持續監督協議執行狀況。

范斯在以色列南部城市基耶蓋特（Kiryat Gat）舉行記者會時表示，「我們在過去一周的觀察與討論，讓我對停火協議的可行性深具信心。」他進一步指出，「我認為大家應該對目前加薩的局勢感到驕傲。這是一項需要長期承諾與密切管理的工程。」

范斯預計於今（22日）轉赴耶路撒冷（Jerusalem），會晤以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）等多位高層官員，以進一步討論美以兩國在停火機制與區域安全方面的合作方向。

在范斯抵達以色列前，美國總統川普也透過自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發表強硬聲明，警告哈瑪斯若違反協議，美國將尋求中東盟邦出兵加薩。他寫道，「現在我們在中東及周圍地區的強大盟友許多都已明確且堅定地告訴我，如果哈瑪斯繼續胡作非為，他們非常願意應我要求出動大量兵力進入加薩，來整治哈瑪斯。」